Gayrı Ne olursun gitme gülüm Dön garip bırakma gayrı Bitsin çektiğim zulüm Yeter artık yıkma gayrı ** Ben seni hep sever sandım Bilmeden sevdana kandım Aşkın ile yandım yandım Yeter artık yıkma gayrı ** Oyy... Neler çektim neler neler Halime bak eller güler Dert başıma biner biner Yeter artık vurma gayrı ** Ben seni hep sever sandım Bilmeden sevdana kandım Aşkın ile yandım yandım Yeter artık yakma gayrı

Nazlı Gelin Dağlarda sessiz akan kar tanesi var Yüreğimde sesli akan umudun sesi var Haykırıyorum sana türkülerle Karşılık aldım yine sessizce ** Oyy nazlı gelin oyy yaslı gelin Oyy dertli gelin oyy çağlarım Sesini duyar oldum karlı dağlarda Bulutlar ağlıyor bak gözlerinde ** Bu türkü uzak yarin sesi olsun Sevdası güneşle doğup batsın Oyy nazlı gelin oyy yaslı gelin Oyy dertli gelin oyy çağlarım

Gülümse Bulutlar geçiyor karanlık Güneş tutulmuş gözlerimde Damlalar akıyor sıcacık Yanağına yıldızlar düşmüş ** Heyy gülümse sevgili Hadi gülümse eyy Gülümse sevgili hadi gülümse Gel gel gülüm çiçekler Açsın sararmış yüreğimde ** Sokaklar bomboş kimsesiz Sensizlik esiyor amansız Yarınlar vurulu bu günde yollar tükenmek üzere ** Heyy gülümse sevgili Hadi gülümse Gel gel gülüm çiçekler Açsın sararmış yüreğimde Gel gel

Gül Direndi Haramiler girdi bağa Saldırdı dala yaprağa Düşerken güller toprağa Gül direndi ben direndim oy ** Dağda açar kızıl kızıl Alanlarda dizil dizil Olsa da çağımız buzul Gül direndi ben direndim oy ** Bak ayağa kalktı emek Yakışmaz bize tükenmek Yaşamak direnmek demek Gül direndi ben direndim oy

Kardelen Ay geceye kaçtı gülüm Sen toprağa düştün gülüm Yağmurların arasında Umut olup düştün gülüm ** Oy sevdalı yürekler Umut olup yeşerdiler Sevdam çiçeğim kardelenim sevdamızla büyüdüler ** Oy sevdalı yürekler Umut olup yeşerdiler Her şafak vakti yine gülüm Özledim seni can dostum ** Kardelenler arasında Yürüyorsun can dostum Oy sevdalı yürekler Umut olup yeşerdiler

Kerpiç Kerpiç kerpiç üstüne Hele yar yar le yar Eller eller üstüne Hele yar yar lele yar ** Seni şahin eyledim Hele yar yar le yar Gönlümün yücesine Hele yar yar le yar ** Şu dağlar meşe Dağlar hele yar yar le Yar payıma sevdan düşer Hele yar yar le yar ** Gelemem kim ne bilir Hele yar yar le yar Dahası ölüm mü var Hele yar yar le yar ** Bu derdi çeken bilir Hele yar yar le yar sevdaya düşen bilir Hele yar yar le yar ** Tutma yar beni tutma Hele yar yar le yar Dağlar yolumu gözler Hele yar yar le yar

Hücrem Duydum ki ben oğlum varmış ölüme Ateş sardı gülşenime tenime Behey zalim nasıl kıydın gülüme Gün doğanda gün batanda ağlarım ** Bugün güneş girmedi penceremden Hücrem demir karanlıkta dururken Kollar kelepçede ayak zincirde Direncin adı direnen canlar ** Yar yar yar canlar ** Dağlar kuşatmada geçemiyorum Tutuyorum umutlardan uçuyorum Sesim olmuş suskunluğum baharda Yarınlara can veriyor canlar ** Yar yar yar canlar Yar yar yar canlar

Nazlım Bugün benim dertli günüm gurbet sılada Derdimin dermanı ol gel gurbet sılaya Bu gönül senin elinden vazgeçer mi hiç Bu gönül senin elinden vazgeçer mi hiç ** Vay nazlım nazlım nazlım senin uğruna Yar nazlım nazlım nazlım senin yoluna Ölüm kokar sensiz yarim gurbet akşamda Zalim aldı seni benden gurbet burada ** Ölüm kokar sensiz yarim gurbet akşamda Zalim aldı seni benden gurbet sılada Bu gönül senin elinden vazgeçer mi hiç Bu gönül senin elinden vazgeçer mi hiç ** Vay nazlım nazlım nazlım senin uğruna Yar nazlım nazlım nazlım senin yoluna

Karacaoğlan (Hecine Gönlüm) Ela gözlü benli dilber Koma beni el yerine oy Belinde kemer olayım Dola beni bel yerine oy ** Hecine gönlüm hecine Yiğide ölüm geciyle Al beni zülfün ucuna Sallanayım tel yerine ** Dilber karşımda durSana Şu benim halimi bilsene oy Zülfünden bir tel versene Kokulayım gül yerine oy ** Karacağolan der n'olayım Kolum boynuna dolayım Nazlı yar dostun olayım Kabul eyle yar yerine oy

Kara Gözlüm Sevdasız gönlümü çaldın Kara gözlüm gül yarim Kar boran dağlarında Sevdam ağlıyor ** Duygular geldi söze Gözler geldi göze Kar boran dağlarında Sevdam ağlıyor ** Yar unutamam yar Yar sözlerin yar Yar yüreğin yar Unutamam yar ** Kuşlar mutsuz şakıyorlar Gözler senden uzaktalar Günler sensiz geçiyorlar Üzülmüşüm ben yine ** Dereler çağlıyordu Gözlerim ağlıyordu Kar boran dağlarında Sevdam ağlıyor ** Yar unutamam yar Yar sözlerin yar yar yüreğin yar Unutamam yar

Türkülerde Yaşamak Şu dağların sırtında Bir yiğit mezarı var Bir yiğit mezarı var Vurulup düşenlerin Toprakta bedeni var ** Sen ölmedin yiğidim Türkülerde adın var Elbet bu karanlığın Biteceği günler var ** Bedenim yüreğimde ** Sevdandandır güzelim Şu dağlara gidenler Bilki dönmez sevdiğim Şu dağlara çıkanlar Geri dönmez sevdiğim ** Sen ölmedin yiğidim Türkülerde adın var Elbet bu karanlığın Biteceği günler var