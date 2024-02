Kahve köşeleri bomboş kaldırımlar Mekan olmamalı geç kuşaklara Fikrinden dolayı şaşı gözlerle Bakan olmamalı genç kuşaklara ** Olmalılar kültür yolunun eri Ülke yönetecek elbet her biri Demir prangayla demir zinciri Takan olmamalı genç kuşaklara ** Özgürlük uğruna koyup serini Kuracak onlardır aydın günleri Doldurup mavzere yağlı kurşunları Sıkan olmamalı genç kuşaklara

Ay geceye kaçtı gülüm Sen toprağa düştün gülüm Yağmurların arasında Umut olup düştün gülüm ** Oy sevdalı yürekler Umut olup yeşerdiler Sevdam çiçeğim kardelenim sevdamızla büyüdüler ** Oy sevdalı yürekler Umut olup yeşerdiler Her şafak vakti yine gülüm Özledim seni can dostum ** Kardelenler arasında Yürüyorsun can dostum Oy sevdalı yürekler Umut olup yeşerdiler