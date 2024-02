Duydum ki ben oğlum varmış ölüme Ateş sardı gülşenime tenime Behey zalim nasıl kıydın gülüme Gün doğanda gün batanda ağlarım ** Bugün güneş girmedi penceremden Hücrem demir karanlıkta dururken Kollar kelepçede ayak zincirde Direncin adı direnen canlar ** Yar yar yar canlar ** Dağlar kuşatmada geçemiyorum Tutuyorum umutlardan uçuyorum Sesim olmuş suskunluğum baharda Yarınlara can veriyor canlar ** Yar yar yar canlar Yar yar yar canlar

Ay geceye kaçtı gülüm Sen toprağa düştün gülüm Yağmurların arasında Umut olup düştün gülüm ** Oy sevdalı yürekler Umut olup yeşerdiler Sevdam çiçeğim kardelenim sevdamızla büyüdüler ** Oy sevdalı yürekler Umut olup yeşerdiler Her şafak vakti yine gülüm Özledim seni can dostum ** Kardelenler arasında Yürüyorsun can dostum Oy sevdalı yürekler Umut olup yeşerdiler