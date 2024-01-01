Hecine Gönlüm Şarkı Sözleri
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Kerpiç kerpiç üstüne
Hele yar yar le yar
Eller eller üstüne
Hele yar yar lele yar
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Seni şahin eyledim
Hele yar yar le yar
Gönlümün yücesine
Hele yar yar le yar
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Şu dağlar meşe
Dağlar hele yar yar le
Yar payıma sevdan düşer
Hele yar yar le yar
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Gelemem kim ne bilir
Hele yar yar le yar
Dahası ölüm mü var
Hele yar yar le yar
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Bu derdi çeken bilir
Hele yar yar le yar
sevdaya düşen bilir
Hele yar yar le yar
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Tutma yar beni tutma
Hele yar yar le yar
Dağlar yolumu gözler
Hele yar yar le yar
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Dağlarda sessiz akan kar tanesi var
Yüreğimde sesli akan umudun sesi var
Haykırıyorum sana türkülerle
Karşılık aldım yine sessizce
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Oyy nazlı gelin oyy yaslı gelin
Oyy dertli gelin oyy çağlarım
Sesini duyar oldum karlı dağlarda
Bulutlar ağlıyor bak gözlerinde
**
Bu türkü uzak yarin sesi olsun
Sevdası güneşle doğup batsın
Oyy nazlı gelin oyy yaslı gelin
Oyy dertli gelin oyy çağlarım
-
Bulutlar geçiyor karanlık
Güneş tutulmuş gözlerimde
Damlalar akıyor sıcacık
Yanağına yıldızlar düşmüş
**
Heyy gülümse sevgili
Hadi gülümse eyy
Gülümse sevgili hadi gülümse
Gel gel gülüm çiçekler
Açsın sararmış yüreğimde
**
Sokaklar bomboş kimsesiz
Sensizlik esiyor amansız
Yarınlar vurulu bu günde
yollar tükenmek üzere
**
Heyy gülümse sevgili
Hadi gülümse
Gel gel gülüm çiçekler
Açsın sararmış yüreğimde
Gel gel
-
Ne olursun gitme gülüm
Dön garip bırakma gayrı
Bitsin çektiğim zulüm
Yeter artık yıkma gayrı
**
Ben seni hep sever sandım
Bilmeden sevdana kandım
Aşkın ile yandım yandım
Yeter artık yıkma gayrı
**
Oyy...
Neler çektim neler neler
Halime bak eller güler
Dert başıma biner biner
Yeter artık vurma gayrı
**
Ben seni hep sever sandım
Bilmeden sevdana kandım
Aşkın ile yandım yandım
Yeter artık yakma gayrı
-
Haramiler girdi bağa
Saldırdı dala yaprağa
Düşerken güller toprağa
Gül direndi ben direndim oy
**
Dağda açar kızıl kızıl
Alanlarda dizil dizil
Olsa da çağımız buzul
Gül direndi ben direndim oy
**
Bak ayağa kalktı emek
Yakışmaz bize tükenmek
Yaşamak direnmek demek
Gül direndi ben direndim oy
-
Ay geceye kaçtı gülüm
Sen toprağa düştün gülüm
Yağmurların arasında
Umut olup düştün gülüm
**
Oy sevdalı yürekler
Umut olup yeşerdiler
Sevdam çiçeğim kardelenim
sevdamızla büyüdüler
**
Oy sevdalı yürekler
Umut olup yeşerdiler
Her şafak vakti yine gülüm
Özledim seni can dostum
**
Kardelenler arasında
Yürüyorsun can dostum
Oy sevdalı yürekler
Umut olup yeşerdiler
-
Duydum ki ben oğlum varmış ölüme
Ateş sardı gülşenime tenime
Behey zalim nasıl kıydın gülüme
Gün doğanda gün batanda ağlarım
**
Bugün güneş girmedi penceremden
Hücrem demir karanlıkta dururken
Kollar kelepçede ayak zincirde
Direncin adı direnen canlar
**
Yar yar yar canlar
**
Dağlar kuşatmada geçemiyorum
Tutuyorum umutlardan uçuyorum
Sesim olmuş suskunluğum baharda
Yarınlara can veriyor canlar
**
Yar yar yar canlar
Yar yar yar canlar
-
Bugün benim dertli günüm gurbet sılada
Derdimin dermanı ol gel gurbet sılaya
Bu gönül senin elinden vazgeçer mi hiç
Bu gönül senin elinden vazgeçer mi hiç
**
Vay nazlım nazlım nazlım senin uğruna
Yar nazlım nazlım nazlım senin yoluna
Ölüm kokar sensiz yarim gurbet akşamda
Zalim aldı seni benden gurbet burada
**
Ölüm kokar sensiz yarim gurbet akşamda
Zalim aldı seni benden gurbet sılada
Bu gönül senin elinden vazgeçer mi hiç
Bu gönül senin elinden vazgeçer mi hiç
**
Vay nazlım nazlım nazlım senin uğruna
Yar nazlım nazlım nazlım senin yoluna
-
Ela gözlü benli dilber
Koma beni el yerine oy
Belinde kemer olayım
Dola beni bel yerine oy
**
Hecine gönlüm hecine
Yiğide ölüm geciyle
Al beni zülfün ucuna
Sallanayım tel yerine
**
Dilber karşımda durSana
Şu benim halimi bilsene oy
Zülfünden bir tel versene
Kokulayım gül yerine oy
**
Karacağolan der n'olayım
Kolum boynuna dolayım
Nazlı yar dostun olayım
Kabul eyle yar yerine oy
-
Sevdasız gönlümü çaldın
Kara gözlüm gül yarim
Kar boran dağlarında
Sevdam ağlıyor
**
Duygular geldi söze
Gözler geldi göze
Kar boran dağlarında
Sevdam ağlıyor
**
Yar unutamam yar
Yar sözlerin yar
Yar yüreğin yar
Unutamam yar
**
Kuşlar mutsuz şakıyorlar
Gözler senden uzaktalar
Günler sensiz geçiyorlar
Üzülmüşüm ben yine
**
Dereler çağlıyordu
Gözlerim ağlıyordu
Kar boran dağlarında
Sevdam ağlıyor
**
Yar unutamam yar
Yar sözlerin yar
yar yüreğin yar
Unutamam yar
-
Şu dağların sırtında
Bir yiğit mezarı var
Bir yiğit mezarı var
Vurulup düşenlerin
Toprakta bedeni var
**
Sen ölmedin yiğidim
Türkülerde adın var
Elbet bu karanlığın
Biteceği günler var
**
Bedenim yüreğimde
**
Sevdandandır güzelim
Şu dağlara gidenler
Bilki dönmez sevdiğim
Şu dağlara çıkanlar
Geri dönmez sevdiğim
**
Sen ölmedin yiğidim
Türkülerde adın var
Elbet bu karanlığın
Biteceği günler var
-
Kahve köşeleri bomboş kaldırımlar
Mekan olmamalı geç kuşaklara
Fikrinden dolayı şaşı gözlerle
Bakan olmamalı genç kuşaklara
**
Olmalılar kültür yolunun eri
Ülke yönetecek elbet her biri
Demir prangayla demir zinciri
Takan olmamalı genç kuşaklara
**
Özgürlük uğruna koyup serini
Kuracak onlardır aydın günleri
Doldurup mavzere yağlı kurşunları
Sıkan olmamalı genç kuşaklara