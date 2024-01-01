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7/24 Dinle Hecine Gönlüm

Hecine Gönlüm Şarkı Sözleri

Boran Hecine Gönlüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Boran Hecine Gönlüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hecine Gönlüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Boran

Boran

Hecine Gönlüm

  • Türkülerde Yaşamak

  • Nazlı Gelin

  • Gülümse

  • Gayrı

  • Gül Direndi

  • Kardelen

  • Kerpiç

  • Hücrem

  • Nazlım

  • Karacaoğlan (Hecine Gönlüm)

  • Kara Gözlüm

  • Genç Kuşaklar

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