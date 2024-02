Avalance eeh You understand eey Yeah yeah eeh Tekno Brackety le lele ** I'm singing this song for panya And i'm dancing the dance for panya eeh I will do anything for panya And i'm thanking the lord for panya eeh ** Oya what is my baby name Panya, panya ooh panya Oya what is your baby name Panya, panya ooh panya ** I dey craze for my baby girl Panya, panya ooh panya Panya scatter the floor for me Panya, panya ooh panya ** Eey eey eey see Do you know my baby eey? Her name na panya That girl na african lady ooh ** Eey panya Omo panya dey scatter my brainy ooh Beautiful lady ooh That girl na african lady ooh ** Eey I'm singing this song for panya And i'm dancing the dance for panya oh I will do anything for panya ** (Anything yeah) And i'm thanking the lord for panya eeh Oya what is my baby name Panya, panya ooh panya ** Oya what is your baby name Panya, panya ooh panya I dey craze for my baby girl Panya, panya ooh panya ** Panya scatter the floor for me Panya, panya ooh panya Eey eey eey She's my fine baby ** Baby ooh eh She's my african lady eeh Lady ooh eh Panya sweet like a chocolate ** When she come around She her heavy weight She her dance she her move Give me date ** Baby yayem Oya what is my baby name Panya, panya ooh panya Oya what is your baby name ** Panya, panya ooh panya I dey craze for my baby girl Panya, panya ooh panya Panya scatter the floor for me ** Panya, panya ooh panya Eey eey eey Kerewa kerewa kerewa kerewa Kerewa kerewa kerewa kerewa ** Brackety le Kerewa kerewa kerewa kerewa Tekno Kerewa kerewa kerewa kerewa ** Panya dey neru sumaru eey Panya dey mezikwe nife eey Panya na bakakwa nisi eey Eey ooh panya ** Panya dey dance shoki ooh Panya dey dance doro ooh Panya dey dance nana ooh Eey ooh panya ** I'm singing this song for panya And i'm dancing the dance for panya oh I will do anything for panya (To much love i have for you) ** And i'm thanking the lord for panya eey Kerewa kerewa kerewa kerewa Kerewa kerewa kerewa kerewa Kerewa kerewa kerewa kerewa Kerewa kerewa kerewa kerewa ** Too much love i have for you Oya what is my baby name Panya, panya ooh panya Oya what is your baby name ** Panya, panya ooh panya I dey craze for my baby girl Panya, panya ooh panya Panya scatter the floor for me ** Panya, panya ooh panya Eey eey eey Oh yesia Tekno ** Me and bracket dey here so Your favourite boy tekno on the beat It's a bad man dance so Lincoln Are you stupid?