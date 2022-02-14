×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Johannes Brahms
Johannes Brahms
Duygu Durumuna Göre Klasik Müzik
Takip Et
Daha Fazla
En Çok Dinlenenler
Paylaş
Daha Fazla
01
Sonata for clarinet or viola Piano No.2 in e flat major Op.120-2 (1)
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
02
Sonata for clarinet or viola Piano No.2 in e flat major Op 120-2 (3)
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
03
Sonata for clarinet or viola Piano No.2 in E flat major Op.120-2 (2)
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
04
Sonata for clarinet or viola Piano No.1 in F minor Op 120.1 Vivace
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
05
Op 118 II.Intermezzo in a major
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Şarkıcıya Git
Şikayet Et
...
KAPAT
**
Daha Fazla
Çalma Listeleri
Belleğin Azmi | Klasik Müzik
Gece Devriyesi | Klasik Müzik
Çığlık | Klasik Müzik
Yıldızlı Gece | Klasik Müzik
Aşıklar | Klasik Müzik
Bulutların Üzerinde Yolculuk | Klasik Müzik
Piyano Terapisi
Johannes Brahms
Takip Et
Copyright © 2022
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git