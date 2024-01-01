Bu Gala Daşlı Gala Şarkı Sözleri
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Brilliant Dadaşova
Bu Gala Daşlı Gala
Tüm Şarkıları
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Dağlara çəm düşəndə
Bülbülə qəm düşəndə
Ruhum bədəndən oynar
Yadıma sen düşəndə
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Dağlara çəm düşəndə
Bülbülə qəm düşəndə
Ruhum bədəndən oynar
Yadıma sen düşəndə
**
Bu qala daşlı qala
Çıngıllı daşlı qala
Qorxaram yar gec gələ
Gözlərim yaşlı qala
**
Bu qala daşlı qala
Çıngıllı daşlı qala
Qorxaram yar gəlməyə
Gözlərim yaşlı qala
**
Qızıl gül olmayaydı
Sarıb solmayaydı
Bir ayrılıq, bir ölüm
Heç biri olmayaydı
**
Qızıl gül olmayaydı
Sarıb solmayaydı
Bir ayrılıq, bir ölüm
Heç biri olmayaydı
**
Bu qala daşlı qala
Hər yanı daşlı qala
Qorxaram yar gec gələ
Gözlərim yaşlı qala
**
Bu qala daşlı qala
Çıngıllı daşlı qala
Qorxaram yar gəlməyə
Gözlərim yaşlı qala
**
Bu qala daşlı qala
Çıngıllı daşlı qala
Qorxaram yar gec gələ
Gözlərim yaşlı qala