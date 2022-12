Britney Spears

He is a hustler, he’s no good at all – O bir dolandırıcı, hiç de iyi değil He is a loser, he’s a bum, bum, bum, bum – O bir Ezik, o bir serseri, serseri, serseri, serseri He lies, he bluffs, he’s unreliable – Yalan söylüyor, blöf yapıyor, güvenilmez He is a sucker with a gun, gun, gun, gun – O bir silah, silah, silah, silah ile bir enayi ** I know you told me I should stay away – Bana uzak durmam gerektiğini söylediğini biliyorum. I know you said he’s just a dog astray – Onun yoldan çıkmış bir köpek olduğunu söylediğini biliyorum. He is a bad boy with a tainted heart – O şımarık bir kalbi olan kötü bir çocuk And even I know this ain’t smart – Ve ben bile bunun akıllıca olmadığını biliyorum ** But mama I’m in love with a criminal – Ama anne aşk suçlu olan Ben And this type of love isn’t rational – Ve bu tür bir aşk rasyonel değildir It’s physical – Bu fiziksel Mama please don’t cry, I will be alright – Anne lütfen ağlama, iyi olacağım All reasons aside, I just can’t deny – Tüm nedenleri bir kenara bırakırsak, inkar edemem Love the guy – Adamı seviyorum ** He is a villain by the devil’s law – O şeytan yasalarına göre bir kötü adam He is a killer just for fun, fun, fun, fun – O sadece eğlence, eğlence, eğlence, eğlence için bir katil ** That man’s a snitch and unpredictable – Bu adam bir ispiyoncu ve tahmin edilemez He’s got no conscience, he got none, none, none, none – Vicdanı yok, vicdanı yok, vicdanı yok, vicdanı yok, vicdanı yok ** Oh, I know should let go, but no – Oh, biliyorum bırakmalıyım, ama hayır ‘Cause he’s a bad boy with a tainted heart – Çünkü o kalbi bozuk kötü bir çocuk. And even I know this ain’t smart – Ve ben bile bunun akıllıca olmadığını biliyorum ** But mama I’m in love with a criminal – Ama anne aşk suçlu olan Ben And this type of love isn’t rational – Ve bu tür bir aşk rasyonel değildir It’s physical – Bu fiziksel Mama please don’t cry, I will be alright – Anne lütfen ağlama, iyi olacağım All reasons aside, I just can’t deny – Tüm nedenleri bir kenara bırakırsak, inkar edemem Love the guy – Adamı seviyorum ** And he’s got my name – Ve benim adımı aldı. Tattooed on his arm – Kolunda dövmeli His lucky charm – Onun şanslı cazibesi So I guess it’s okay – Bu yüzden sanırım sorun değil He’s with me – O benimle ** And I hear people talk – Ve insanların konuştuğunu duyuyorum Try to make remarks – Açıklamalar yapmaya çalışın Keep us apart – Bizi ayrı tut But I don’t even hear – Ama duymuyorum bile I don’t care – Umrumda değil ** ‘Cause mama I’m in love with a criminal – Çünkü anne bir suçluya aşığım. And this type of love isn’t rational – Ve bu tür bir aşk rasyonel değildir It’s physical – Bu fiziksel Mama please don’t cry, I will be alright – Anne lütfen ağlama, iyi olacağım All reasons aside, I just can’t deny – Tüm nedenleri bir kenara bırakırsak, inkar edemem Love the guy – Adamı seviyorum ** Mama I’m in love with a criminal – Anne bir suçluya aşığım And this type of love isn’t rational – Ve bu tür bir aşk rasyonel değildir It’s physical – Bu fiziksel Mama please don’t cry, I will be alright – Anne lütfen ağlama, iyi olacağım All reasons aside, I just can’t deny – Tüm nedenleri bir kenara bırakırsak, inkar edemem Love the guy – Adamı seviyorum