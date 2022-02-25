Britney Spears

He is a hustler, he’s no good at all
– O bir dolandırıcı, hiç de iyi değil
He is a loser, he’s a bum, bum, bum, bum
– O bir Ezik, o bir serseri, serseri, serseri, serseri
He lies, he bluffs, he’s unreliable
– Yalan söylüyor, blöf yapıyor, güvenilmez
He is a sucker with a gun, gun, gun, gun
– O bir silah, silah, silah, silah ile bir enayi
**
I know you told me I should stay away
– Bana uzak durmam gerektiğini söylediğini biliyorum.
I know you said he’s just a dog astray
– Onun yoldan çıkmış bir köpek olduğunu söylediğini biliyorum.
He is a bad boy with a tainted heart
– O şımarık bir kalbi olan kötü bir çocuk
And even I know this ain’t smart
– Ve ben bile bunun akıllıca olmadığını biliyorum
**
But mama I’m in love with a criminal
– Ama anne aşk suçlu olan Ben
And this type of love isn’t rational
– Ve bu tür bir aşk rasyonel değildir
It’s physical
– Bu fiziksel
Mama please don’t cry, I will be alright
– Anne lütfen ağlama, iyi olacağım
All reasons aside, I just can’t deny
– Tüm nedenleri bir kenara bırakırsak, inkar edemem
Love the guy
– Adamı seviyorum
**
He is a villain by the devil’s law
– O şeytan yasalarına göre bir kötü adam
He is a killer just for fun, fun, fun, fun
– O sadece eğlence, eğlence, eğlence, eğlence için bir katil
**
That man’s a snitch and unpredictable
– Bu adam bir ispiyoncu ve tahmin edilemez
He’s got no conscience, he got none, none, none, none
– Vicdanı yok, vicdanı yok, vicdanı yok, vicdanı yok, vicdanı yok
**
Oh, I know should let go, but no
– Oh, biliyorum bırakmalıyım, ama hayır
‘Cause he’s a bad boy with a tainted heart
– Çünkü o kalbi bozuk kötü bir çocuk.
And even I know this ain’t smart
– Ve ben bile bunun akıllıca olmadığını biliyorum
**
But mama I’m in love with a criminal
– Ama anne aşk suçlu olan Ben
And this type of love isn’t rational
– Ve bu tür bir aşk rasyonel değildir
It’s physical
– Bu fiziksel
Mama please don’t cry, I will be alright
– Anne lütfen ağlama, iyi olacağım
All reasons aside, I just can’t deny
– Tüm nedenleri bir kenara bırakırsak, inkar edemem
Love the guy
– Adamı seviyorum
**
And he’s got my name
– Ve benim adımı aldı.
Tattooed on his arm
– Kolunda dövmeli
His lucky charm
– Onun şanslı cazibesi
So I guess it’s okay
– Bu yüzden sanırım sorun değil
He’s with me
– O benimle
**
And I hear people talk
– Ve insanların konuştuğunu duyuyorum
Try to make remarks
– Açıklamalar yapmaya çalışın
Keep us apart
– Bizi ayrı tut
But I don’t even hear
– Ama duymuyorum bile
I don’t care
– Umrumda değil
**
‘Cause mama I’m in love with a criminal
– Çünkü anne bir suçluya aşığım.
And this type of love isn’t rational
– Ve bu tür bir aşk rasyonel değildir
It’s physical
– Bu fiziksel
Mama please don’t cry, I will be alright
– Anne lütfen ağlama, iyi olacağım
All reasons aside, I just can’t deny
– Tüm nedenleri bir kenara bırakırsak, inkar edemem
Love the guy
– Adamı seviyorum
**
Mama I’m in love with a criminal
– Anne bir suçluya aşığım
And this type of love isn’t rational
– Ve bu tür bir aşk rasyonel değildir
It’s physical
– Bu fiziksel
Mama please don’t cry, I will be alright
– Anne lütfen ağlama, iyi olacağım
All reasons aside, I just can’t deny
– Tüm nedenleri bir kenara bırakırsak, inkar edemem
Love the guy
– Adamı seviyorum