Britney Spears

It’s Britney, bitch – Ben Britney, sürtük. I see you – Anladım ben seni And I just want to dance with you – Ve sadece seninle dans etmek istiyorum *** Every time they turn the lights down – Işıkları her kapattıklarında Just want to go that extra mile for you – Sadece senin için bu ekstra mil gitmek istiyorum Your public display of affection – Kamu sevgi gösteriniz Feels like no one else in the room (But you) – Odada başka kimse yokmuş gibi hissediyor (ama sen) *** We can get down like there’s no one around – Etrafta kimse yokmuş gibi inebiliriz. We keep on rockin’ (We keep on rockin’) – Sallanmaya devam ediyoruz (sallanmaya devam ediyoruz) We keep on rockin’ (Keep on rockin’) – Rockin’ on (rockin Devam’devam edeceğiz ) Cameras are flashin’ while we’re dirty dancin’ – Biz kirli dans ederken kameralar yanıp sönüyor They keep watching (They keep watching) – İzliyor izliyor duruyorlar duruyorlar ) Keep watching – İzlemeye devam et Feels like the crowd is saying – Kalabalığın söylediği gibi hissediyor *** Gimme, gimme (More) – ver, ver (daha fazla) Gimme (More) – ver (Daha Fazla) Gimme, gimme (More) – ver, ver (daha fazla) Gimme, gimme (More) – ver, ver (daha fazla) Gimme (More) – ver (Daha Fazla) Gimme, gimme (More) – ver, ver (daha fazla) *** Gimme, gimme (More) – ver, ver (daha fazla) Gimme (More) – ver (Daha Fazla) Gimme, gimme (More) – ver, ver (daha fazla) Gimme, gimme (More) – ver, ver (daha fazla) Gimme (More) – ver (Daha Fazla) Gimme, gimme (More) – ver, ver (daha fazla) *** A center of attention (Do you feel that?) – Bir ilgi merkezi (bunu hissediyor musun?) Even when we’re up against the wall – Duvara yaslansak bile You’ve got me in a crazy position (Yeah) – Beni çılgın bir pozisyona soktun (Evet) If you’re on a mission (Uh-uh) – Eğer bir görevdeyseniz (Uh-uh) You got my permission (Oh) – İznimi aldın (Oh) *** We can get down like there’s no one around – Etrafta kimse yokmuş gibi inebiliriz. We keep on rockin’ (Keep on rockin’) – Rockin’ on (rockin Devam’devam edeceğiz ) We keep on rockin’, rockin’ (Oh ah ha) – Sallanmaya devam ediyoruz, sallanmaya devam ediyoruz (Oh ah ha) Cameras are flashin’ while we’re dirty dancin’ – Biz kirli dans ederken kameralar yanıp sönüyor They keep watching (They keep watching) – İzliyor izliyor duruyorlar duruyorlar ) Keep watching – İzlemeye devam et Feels like the crowd are saying – Kalabalığın söylediği gibi hissediyor *** Gimme, gimme (More) – ver, ver (daha fazla) Gimme (More) – ver (Daha Fazla) Gimme, gimme (More) – ver, ver (daha fazla) Gimme, gimme (More) – ver, ver (daha fazla) Gimme (More) – ver (Daha Fazla) Gimme, gimme (More) – ver, ver (daha fazla) *** Gimme, gimme (More) – ver, ver (daha fazla) Gimme (More) – ver (Daha Fazla) Gimme, gimme (More) – ver, ver (daha fazla) Gimme, gimme (More) – ver, ver (daha fazla) Gimme (More) – ver (Daha Fazla) Gimme, gimme (More) – ver, ver (daha fazla) *** I just can’t control myself – Sadece kendimi kontrol edemedim. Oh – Ey They want more? – Daha fazlasını mı istiyorlar? Well, we’ll give them more – Onlara daha fazlasını vereceğiz. *** (Ow) – (Ow) Gimme, gimme (More) – Gimme, gimme (daha fazla) Gimme (More) – Gimme (Daha Fazla) Gimme, gimme (More) (Gimme more) – Ver, ver (daha fazla) (daha fazla ver) Gimme, gimme (More) – Gimme, gimme (daha fazla) Gimme (More) – Gimme (Daha Fazla) Gimme, gimme (More) (Ooh-ooh) – Ver, ver (daha fazla) (Ooh-ooh) *** Gimme, gimme (More) – ver, ver (daha fazla) Gimme (More) – ver (Daha Fazla) Gimme, gimme (More) – ver, ver (daha fazla) Gimme, gimme (More) (Gimme more, yeah) – Ver, ver (daha fazla) (daha fazla ver, Evet) *** Gimme (More) – ver (Daha Fazla) Gimme more, gimmie more – Bana daha fazla ver, daha fazla ver *** Gimme more, gimmie more, babe (Danger, danger, danger) – Bana daha fazla ver, daha fazla ver, bebeğim (tehlike, tehlike, tehlike) I just want more – Sadece daha fazlasını istiyorum *** Gimme, gimme – Ver, ver Gimme – Ver Gimme, gimme – Ver, ver Gimme, gimme – Ver, ver Gimme – Ver Gimme, gimme – Ver, ver *** Gimme, gimme – Ver, ver Gimme – Ver Gimme, gimme – Ver, ver Gimme, gimme – Ver, ver Gimme – Ver Gimme, gimme – Ver, ver *** Bet you didn’t see this one comin’ – Eminim bunu hak etmedin mi The Incredible Lago – İnanılmaz Lago The legendary Miss Britney Spears – Efsanevi Bayan Britney Spears And the unstoppable Danja – Ve durdurulamaz Danja Ah, you’re gonna have to remove me – Ah, beni çıkarmak zorundasın. ‘Cause I ain’t goin nowhere (More) – Çünkü hiçbir yere gitmiyorum (daha fazla)