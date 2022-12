Hey over there -Hey buraya Please forgive me -Lütfen bağışla beni If I’m coming on too strong -Eğer çok baskıcı oluyorsam Hate to stare -Kendinden nefret ediyorsan But you’re winning -Kazanıyorsun And they’re playing my favorite song -Ve benim favori şarkım çalıyor ** So come here -Buraya gel A little closer -Biraz daha yakına Wanna whisper in your ear -Kulağına fısıldamak istiyorum Make It clear -Net bir şekilde Little question -Küçük soru Wanna know just how you feel -Nasıl hissettiğini bilmek istiyorum ** If I said my heart was beating loud -Eğer kalbimin seslice attığını söylersem If we could escape the crowd somehow -Eğer kalabalıktan bir şekilde kaçabilseydik If I said I want your body now -Eğer senin bedenini şimdi istediğimi söyleseydim Would you hold it against me -Onu bana karşı tutar mıydın ** Cause you feel like paradise -Çünkü cennet gibi hissediyorsun I need a vacation tonight -Bu gece tatile ihtiyacım var So If I said I want your body now -Eğer senin bedenini şimdi istediğimi söyleseydim Would you hold it against me -Onu bana karşı tutar mıydın ** Hey You might think -Hey düşünebilirsin That I’m crazy -Benim çılgın olduğumu But I you know I’m just your type -Ama ben tam senin tarzınım I’mma be a little hazy -Biraz kararsız olacağım But you just cannot deny -Ama sen inkar edemezsin ** There’s a spark in between us -Aramızda bir kıvılcım var When we’re dancing on the floor -Biz sahnede dans ediyorken I want more -Daha fazlasını istiyorum Wanna see It -Onu görmek istiyorum So I’m asking you tonight -Bu gece soruyorum sana ** If I said my heart was beating loud -Eğer kalbimin seslice attığını söylersem If we could escape the crowd somehow -Eğer kalabalıktan bir şekilde kaçabilseydik If I said I want your body now -Eğer senin bedenini şimdi istediğimi söyleseydim Would you hold it against me -Onu bana karşı tutar mıydın ** Cause you feel like paradise -Çünkü cennet gibi hissediyorsun I need a vacation tonight -Bu gece tatile ihtiyacım var So If I said I want your body now -Eğer senin bedenini şimdi istediğimi söyleseydim Would you hold it against me -Onu bana karşı tutar mıydın ** If I said I want your body now -Eğer senin bedenini şimdi istediğimi söyleseydim Would you hold it against me -Onu bana karşı tutar mıydın ** Gimme something good -Bana iyi birşeyler ver Don’t wanna wait I want It now (na-na-now) -Beklemek istemiyorum onu şimdi istiyorum Pop It like a hood -Onu bir şişe mantarı gibi patlat And show me how you work It out -Ve göster bana onu nasıl hallettiğini (alright) -(Pekala) ** If I said my heart was beating loud -Eğer kalbimin seslice attığını söylersem If I said I want your body now -Eğer senin bedenini şimdi istediğimi söyleseydim Would you hold it against me -Onu bana karşı tutar mıydın ** If I said my heart was beating loud -Eğer kalbimin seslice attığını söylersem If we could escape the crowd somehow -Eğer kalabalıktan bir şekilde kaçabilseydik If I said I want your body now -Eğer senin bedenini şimdi istediğimi söyleseydim Would you hold it against me -Onu bana karşı tutar mıydın ** Cause you feel like paradise -Çünkü cennet gibi hissediyorsun I need a vacation tonight -Bu gece tatile ihtiyacım var So If I said I want your body now -Eğer senin bedenini şimdi istediğimi söyleseydim Would you hold it against me -Onu bana karşı tutar mıydın