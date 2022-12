Britney Spears

Lately I’ve been stuck imagining – Son zamanlarda hayal etmek için sıkışıp kaldım What I wanna do and what I really think – Ne yapmak istiyorum ve gerçekten ne düşünüyorum Time to blow out – Patlamanın zamanı geldi Be a little inappropriate – Biraz uygunsuz ol Cause I know that everybody’s thinking it – Çünkü biliyorum ki herkes bunu düşünüyor When the light’s out – Işık söndüğünde *** Shame on me – Yazıklar olsun bana To need release – Serbest bırakılması gerekiyor Uncontrollably – Kontrolsüz *** I-I-I wanna go-o-o all the wa-a-ay – Ben-ben-ben gitmek istiyorum-o-o tüm wa-a-ay Taking out my freak tonight – Bu gece ucubemi çıkarıyorum I-I-I wanna sho-o-ow all the di-i-irt – Ben-ben-ben sho-o-ow tüm di-i-ırt istiyorum I got running through my mind – Benim aklımdan geçen de var Wo-oh-ohh – Wo-oh-ohh *** I-I-I wanna go-o-o all the wa-a-ay – Ben-ben-ben gitmek istiyorum-o-o tüm wa-a-ay Taking out my freak tonight – Bu gece ucubemi çıkarıyorum I-I-I wanna sho-o-ow all the di-i-irt – Ben-ben-ben sho-o-ow tüm di-i-ırt istiyorum I got running through my mind – Benim aklımdan geçen de var Wo-oh-ohh – Wo-oh-ohh *** Lately people got me all tied up – Son zamanlarda insanlar beni bağladı There’s a countdown waiting for me to erupt – Patlamamı bekleyen bir geri sayım var *** Time to blow out – Patlamanın zamanı geldi I’ve been told just what to do with it – Bana bununla ne yapacağımı söylediler. To keep both my hands above the bla-blanket – Her iki elimi de battaniyenin üstünde tutmak için When the light’s out – Işık söndüğünde *** Shame on me – Yazıklar olsun bana To need release – Serbest bırakılması gerekiyor Uncontrollably – Kontrolsüz *** I-I-I wanna go-o-o all the wa-a-ay – Ben-ben-ben gitmek istiyorum-o-o tüm wa-a-ay Taking out my freak tonight – Bu gece ucubemi çıkarıyorum I-I-I wanna sho-o-ow all the di-i-irt – Ben-ben-ben sho-o-ow tüm di-i-ırt istiyorum I got running through my mind – Benim aklımdan geçen de var Wo-oh-ohh – Wo-oh-ohh *** I-I-I wanna go-o-o all the wa-a-ay – Ben-ben-ben gitmek istiyorum-o-o tüm wa-a-ay Taking out my freak tonight – Bu gece ucubemi çıkarıyorum I-I-I wanna sho-o-ow all the di-i-irt – Ben-ben-ben sho-o-ow tüm di-i-ırt istiyorum I got running through my mind – Benim aklımdan geçen de var Wo-oh-ohh – Wo-oh-ohh *** Shame on me (shame on me) – Bana yazıklar olsun (bana yazıklar olsun) To need release (to need release) – (Yayın ihtiyaç yayın ihtiyacı ) Uncontrollably (uncontrollably, -lably, -lably, -lably) – Kontrolsüz (kontrolsüz, – lably, – lably, – lably) *** I-I-I wanna go-o-o all the wa-a-ay – Ben-ben-ben gitmek istiyorum-o-o tüm wa-a-ay Taking out my freak tonight – Bu gece ucubemi çıkarıyorum I-I-I wanna sho-o-ow all the di-i-irt – Ben-ben-ben sho-o-ow tüm di-i-ırt istiyorum I got running through my mind – Benim aklımdan geçen de var *** I-I-I wanna go-o-o all the wa-a-ay – Ben-ben-ben gitmek istiyorum-o-o tüm wa-a-ay Taking out my freak tonight – Bu gece ucubemi çıkarıyorum I-I-I wanna sho-o-ow all the di-i-irt – Ben-ben-ben sho-o-ow tüm di-i-ırt istiyorum I got running through my mind – Benim aklımdan geçen de var Wo-oh-ohh