I Wanna Go Şarkı Sözleri
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Britney Spears
I Wanna Go
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Lately I’ve been stuck imagining
– Son zamanlarda hayal etmek için sıkışıp kaldım
What I wanna do and what I really think
– Ne yapmak istiyorum ve gerçekten ne düşünüyorum
Time to blow out
– Patlamanın zamanı geldi
Be a little inappropriate
– Biraz uygunsuz ol
Cause I know that everybody’s thinking it
– Çünkü biliyorum ki herkes bunu düşünüyor
When the light’s out
– Işık söndüğünde
***
Shame on me
– Yazıklar olsun bana
To need release
– Serbest bırakılması gerekiyor
Uncontrollably
– Kontrolsüz
***
I-I-I wanna go-o-o all the wa-a-ay
– Ben-ben-ben gitmek istiyorum-o-o tüm wa-a-ay
Taking out my freak tonight
– Bu gece ucubemi çıkarıyorum
I-I-I wanna sho-o-ow all the di-i-irt
– Ben-ben-ben sho-o-ow tüm di-i-ırt istiyorum
I got running through my mind
– Benim aklımdan geçen de var
Wo-oh-ohh
– Wo-oh-ohh
***
I-I-I wanna go-o-o all the wa-a-ay
– Ben-ben-ben gitmek istiyorum-o-o tüm wa-a-ay
Taking out my freak tonight
– Bu gece ucubemi çıkarıyorum
I-I-I wanna sho-o-ow all the di-i-irt
– Ben-ben-ben sho-o-ow tüm di-i-ırt istiyorum
I got running through my mind
– Benim aklımdan geçen de var
Wo-oh-ohh
– Wo-oh-ohh
***
Lately people got me all tied up
– Son zamanlarda insanlar beni bağladı
There’s a countdown waiting for me to erupt
– Patlamamı bekleyen bir geri sayım var
***
Time to blow out
– Patlamanın zamanı geldi
I’ve been told just what to do with it
– Bana bununla ne yapacağımı söylediler.
To keep both my hands above the bla-blanket
– Her iki elimi de battaniyenin üstünde tutmak için
When the light’s out
– Işık söndüğünde
***
Shame on me
– Yazıklar olsun bana
To need release
– Serbest bırakılması gerekiyor
Uncontrollably
– Kontrolsüz
***
I-I-I wanna go-o-o all the wa-a-ay
– Ben-ben-ben gitmek istiyorum-o-o tüm wa-a-ay
Taking out my freak tonight
– Bu gece ucubemi çıkarıyorum
I-I-I wanna sho-o-ow all the di-i-irt
– Ben-ben-ben sho-o-ow tüm di-i-ırt istiyorum
I got running through my mind
– Benim aklımdan geçen de var
Wo-oh-ohh
– Wo-oh-ohh
***
I-I-I wanna go-o-o all the wa-a-ay
– Ben-ben-ben gitmek istiyorum-o-o tüm wa-a-ay
Taking out my freak tonight
– Bu gece ucubemi çıkarıyorum
I-I-I wanna sho-o-ow all the di-i-irt
– Ben-ben-ben sho-o-ow tüm di-i-ırt istiyorum
I got running through my mind
– Benim aklımdan geçen de var
Wo-oh-ohh
– Wo-oh-ohh
***
Shame on me (shame on me)
– Bana yazıklar olsun (bana yazıklar olsun)
To need release (to need release)
– (Yayın ihtiyaç yayın ihtiyacı )
Uncontrollably (uncontrollably, -lably, -lably, -lably)
– Kontrolsüz (kontrolsüz, – lably, – lably, – lably)
***
I-I-I wanna go-o-o all the wa-a-ay
– Ben-ben-ben gitmek istiyorum-o-o tüm wa-a-ay
Taking out my freak tonight
– Bu gece ucubemi çıkarıyorum
I-I-I wanna sho-o-ow all the di-i-irt
– Ben-ben-ben sho-o-ow tüm di-i-ırt istiyorum
I got running through my mind
– Benim aklımdan geçen de var
***
I-I-I wanna go-o-o all the wa-a-ay
– Ben-ben-ben gitmek istiyorum-o-o tüm wa-a-ay
Taking out my freak tonight
– Bu gece ucubemi çıkarıyorum
I-I-I wanna sho-o-ow all the di-i-irt
– Ben-ben-ben sho-o-ow tüm di-i-ırt istiyorum
I got running through my mind
– Benim aklımdan geçen de var
Wo-oh-ohh