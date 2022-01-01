Britney Spears

Oh baby, baby, have you seen Amy tonight?
-Oh bebek, bu gece Amy'i gördün mü?
Is she in the bathroom, is she smokin' up outside? (Oh!)
-Banyoda mı, dışarıda sigara mı içiyor?
Oh baby, baby, does she take a piece of lime
-Oh bebek, bebek, bir parça mı limon alır
For the drink that I'mma buy her, do you know just what she likes?
-Ona alacağım içki için, tam olarak neden hoşlandığını biliyor musun?
***
Oh (Oh)
Tell me have you seen her, cause I'm so (Oh)
-Söyle bana onu gördün mü, çünkü ben öyle
I can't get her off of my brain
-Onu aklımdan çıkaramıyorum
I just wanna go, to the party she gon' go
-Sadece onun gideceği partiye gitmek istiyorum
Can somebody take me home?
-Biri beni eve götürebilir mi?
Haha, hehe, haha, ho
***
Love me, hate me
-Beni sev, benden nefret et
Say what you want about me
-Hakkımda istediğini söyle
But all of the boys and all of the girls
-Ama tüm oğlanlar ve tüm kızlar
Are begging to if you seek Amy
-Amy'i arar mısın diye yalvarıyor
***
Love me, hate me
-Beni sev, benden nefret et
But can't you see what I see?
-Ama gördüğümü göremiyor musun?
All of the boys and all of the girls
-tüm oğlanlar ve tüm kızlar
Are begging to if you seek Amy
-Amy'i arar mısın diye yalvarıyor
***
Amy told me that she's gonna meet me up
-Amy benimle buluşacağını söyledi
I don't know where or when and now they're closin' up the club (Oh!)
-Yerini yada zamanını bilmiyorum ama şimdi kulubü kapatıyorlar
I've seen her once or twice before she knows my face
-Onu daha önce bir yada iki kez gördüm yüzümü tanıyor
But it's hard to see with all the people standin' in the way (Oh!)
-Ama önümde duran bunca insanın arasından onu görmek çok zor
***
Oh (Oh)
Tell me have you seen her, cause I'm so (Oh)
-Söyle bana onu gördün mü, çünkü ben öyle
I can't get her off of my brain
-Onu aklımdan çıkaramıyorum
I just wanna go, to the party she gon' go
-Sadece onun gideceği partiye gitmek istiyorum
Can somebody take me home?
-Biri beni eve götürebilir mi?
Haha, hehe, haha, ho
***
Love me, hate me
-Beni sev, benden nefret et
But can't you see what I see?
-Ama gördüğümü göremiyor musun?
All of the boys and all of the girls
-tüm oğlanlar ve tüm kızlar
Are begging to if you seek Amy
-Amy'i arar mısın diye yalvarıyor
***
Love me, hate me
-Beni sev, benden nefret et
But can't you see what I see?
-Ama gördüğümü göremiyor musun?
All of the boys and all of the girls
-tüm oğlanlar ve tüm kızlar
Are begging to if you seek Amy
-Amy'i arar mısın diye yalvarıyor
***
(Love me, hate me) Ohhhh, say what you want about me
-(Beni sev, benden nefret et) Ohhhh, benim hakkımda istediği söyle
Ohhhh, but can't you see what I see?
-Ohhhh, ama benim gördüğümü göremiyor musun?
(Love me, hate me) Yeahh, say what you want about me
-(Beni sev, benden nefret et)eveet, benim hakkımda istediği söyle
(La, la, la, la-la, la, la, la)
***
So tell me if you see her
-Öyleyse söyle bana onu gördün mü
(Let me know what she was wearing and what she was like)
-(ne giyiyordu ve nasıl görünüyorsu bana haber ver)
Cause I've been waiting here forever
-Çünkü çok uzun zamandır burada bekliyorum
Oh baby, baby, if you seek Amy tonight (Oh!)
-Oh bebek, bebek, eğer bu gece Amy'i arıyorsan
Oh baby, baby, we'll do whatever you'll like
-Oh bebek, bebek, sen ne istersen yapacağız
Oh baby, baby, baby
-Oh bebek, bebek, bebek
Oh baby, baby, baby...
-Oh bebek, bebek, bebek…
***
Love me, hate me
-Beni sev, benden nefret et
Say what you want about me
-Benim hakkımda istediğini söyle
But all of the boys and all of the girls
-Ama tüm oğlanlar ve tüm kızlar
Are begging to if you seek Amy
-Amy'i arar mısın diye yalvarıyor
***
Love me, hate me
-Beni sev, benden nefret et
But can't you see what I see?
-Ama gördüğümü göremiyor musun?
All of the boys and all of the girls
-tüm oğlanlar ve tüm kızlar
Are begging to if you seek Amy
-Amy'i arar mısın diye yalvarıyor
***
Love me, hate me
-Beni sev, benden nefret et
Say what you want about me
-Benim hakkımda istediğini söyle
***
Love me, hate me
-Beni sev, benden nefret et
But can't you see what I see?
-Ama gördüğümü göremiyor musun?
All of the boys and all of the girls
-tüm oğlanlar ve tüm kızlar
Are begging to if you seek Amy
-Amy'i arar mısın diye yalvarıyor
Bıçak gibi kesip bütün bağları
Gideceksen eğer bir dakika dur
Yalnızlık ölümün başka bir adı
Sabaha bırakma beni, şimdi vur
Yalnızlık ölümün başka bir adı
Sabaha bırakma beni, şimdi vur
***
Bıçak gibi kesip bütün bağları
Gideceksen eğer bir dakika dur
Yalnızlık ölümün başka bir adı
Sabaha bırakma beni, şimdi vur
Yalnızlık ölümün başka bir adı
Sabaha bırakma beni, şimdi vur
***
İçimden dört nala atlar geçiyor
Kanımı alıcı kuşlar içiyor
***
Mademki bu akşam her şey bitiyor
Sabaha bırakma beni, şimdi vur
Beni şimdi vur, of
Beni şimdi vur, şimdi vur
***
Bu şehrin üstüne güneş doğarken
Ümidim ve aşkım solacak birden
***
Gitme ne olursun, dayanamam ben
Sabaha bırakma beni, şimdi vur
Beni şimdi vur, of
Beni şimdi vur, şimdi vur
***
Gitme ne olursun, dayanamam ben
Sabaha bırakma beni, şimdi vur
Gitme ne olursun, dayanamam ben
Sabaha bırakma beni, şimdi vur
Of
Beni şimdi vur, şimdi vur
Tek bir kıvılcımdan
Yangınlar yaratırdık
Sevdayla tutuşurduk sarılınca
Tanık, geceler tanık
Özlemlerimizde dururdu dünya
Tanık, geceler tanık
***
Tek bir dakikadan
Asırlar yaratırdık
Zamanı eritirdik buluşunca
Tanık, ellerin tanık
Avuçlarımızda dururdu dünya
Tanık ellerin, tanık
***
Kim kuruttu denizleri?
Kim söndürdü ateşleri?
Gün ışımaz oldu
Mahkûm geceler, geceler mahkûm
Yalnızlığa mahkûm
***
Bir yağmurla söner mi bu ateş?
Yeniden döner mi dünya?
Nasıl inanırım, nasıl, nasıl?
Unutulduğuma
***
Kışları yaz ederdik, karayı beyaz
Böyle bitemez, olamaz, olamaz
Böyle bitemez, olamaz, olamaz, olamaz
***
Tek bir damlacıktan
Okyanuslar yaratırdık
Gözyaşı akıtırdık sarılınca
Tanık, gözlerin tanık
Bakışlarımızda dururdu dünya
Tanık, gözlerin tanık
***
Tek bir (tek bir kıvılcımdan) kıvılcımdan (yangınlara yaratırdık)
Yangınlar yaratırdık (sevdayla)
(Sevdayla tutuşurduk sarılınca) Sevdayla tutuşurduk sarılınca (tanık)
(Geceler tanık) Tanık, geceler tanık
Özlemlerimizde (Özlemlerimizde dururdu dünya) dururdu dünya (tanık)
Tanık, geceler tanık (geceler tanık)