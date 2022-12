Britney Spears

Oh baby, baby, have you seen Amy tonight? -Oh bebek, bu gece Amy'i gördün mü? Is she in the bathroom, is she smokin' up outside? (Oh!) -Banyoda mı, dışarıda sigara mı içiyor? Oh baby, baby, does she take a piece of lime -Oh bebek, bebek, bir parça mı limon alır For the drink that I'mma buy her, do you know just what she likes? -Ona alacağım içki için, tam olarak neden hoşlandığını biliyor musun? *** Oh (Oh) Tell me have you seen her, cause I'm so (Oh) -Söyle bana onu gördün mü, çünkü ben öyle I can't get her off of my brain -Onu aklımdan çıkaramıyorum I just wanna go, to the party she gon' go -Sadece onun gideceği partiye gitmek istiyorum Can somebody take me home? -Biri beni eve götürebilir mi? Haha, hehe, haha, ho *** Love me, hate me -Beni sev, benden nefret et Say what you want about me -Hakkımda istediğini söyle But all of the boys and all of the girls -Ama tüm oğlanlar ve tüm kızlar Are begging to if you seek Amy -Amy'i arar mısın diye yalvarıyor *** Love me, hate me -Beni sev, benden nefret et But can't you see what I see? -Ama gördüğümü göremiyor musun? All of the boys and all of the girls -tüm oğlanlar ve tüm kızlar Are begging to if you seek Amy -Amy'i arar mısın diye yalvarıyor *** Amy told me that she's gonna meet me up -Amy benimle buluşacağını söyledi I don't know where or when and now they're closin' up the club (Oh!) -Yerini yada zamanını bilmiyorum ama şimdi kulubü kapatıyorlar I've seen her once or twice before she knows my face -Onu daha önce bir yada iki kez gördüm yüzümü tanıyor But it's hard to see with all the people standin' in the way (Oh!) -Ama önümde duran bunca insanın arasından onu görmek çok zor *** Oh (Oh) Tell me have you seen her, cause I'm so (Oh) -Söyle bana onu gördün mü, çünkü ben öyle I can't get her off of my brain -Onu aklımdan çıkaramıyorum I just wanna go, to the party she gon' go -Sadece onun gideceği partiye gitmek istiyorum Can somebody take me home? -Biri beni eve götürebilir mi? Haha, hehe, haha, ho *** Love me, hate me -Beni sev, benden nefret et But can't you see what I see? -Ama gördüğümü göremiyor musun? All of the boys and all of the girls -tüm oğlanlar ve tüm kızlar Are begging to if you seek Amy -Amy'i arar mısın diye yalvarıyor *** Love me, hate me -Beni sev, benden nefret et But can't you see what I see? -Ama gördüğümü göremiyor musun? All of the boys and all of the girls -tüm oğlanlar ve tüm kızlar Are begging to if you seek Amy -Amy'i arar mısın diye yalvarıyor *** (Love me, hate me) Ohhhh, say what you want about me -(Beni sev, benden nefret et) Ohhhh, benim hakkımda istediği söyle Ohhhh, but can't you see what I see? -Ohhhh, ama benim gördüğümü göremiyor musun? (Love me, hate me) Yeahh, say what you want about me -(Beni sev, benden nefret et)eveet, benim hakkımda istediği söyle (La, la, la, la-la, la, la, la) *** So tell me if you see her -Öyleyse söyle bana onu gördün mü (Let me know what she was wearing and what she was like) -(ne giyiyordu ve nasıl görünüyorsu bana haber ver) Cause I've been waiting here forever -Çünkü çok uzun zamandır burada bekliyorum Oh baby, baby, if you seek Amy tonight (Oh!) -Oh bebek, bebek, eğer bu gece Amy'i arıyorsan Oh baby, baby, we'll do whatever you'll like -Oh bebek, bebek, sen ne istersen yapacağız Oh baby, baby, baby -Oh bebek, bebek, bebek Oh baby, baby, baby... -Oh bebek, bebek, bebek… *** Love me, hate me -Beni sev, benden nefret et Say what you want about me -Benim hakkımda istediğini söyle But all of the boys and all of the girls -Ama tüm oğlanlar ve tüm kızlar Are begging to if you seek Amy -Amy'i arar mısın diye yalvarıyor *** Love me, hate me -Beni sev, benden nefret et But can't you see what I see? -Ama gördüğümü göremiyor musun? All of the boys and all of the girls -tüm oğlanlar ve tüm kızlar Are begging to if you seek Amy -Amy'i arar mısın diye yalvarıyor *** Love me, hate me -Beni sev, benden nefret et Say what you want about me -Benim hakkımda istediğini söyle *** Love me, hate me -Beni sev, benden nefret et But can't you see what I see? -Ama gördüğümü göremiyor musun? All of the boys and all of the girls -tüm oğlanlar ve tüm kızlar Are begging to if you seek Amy -Amy'i arar mısın diye yalvarıyor