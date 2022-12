Britney Spears

Superstar – Süperstar Where you from, how’s it going? – Neredensin, nasıl gidiyor? I know you – Seni tanıyorum Gotta clue, what you’re doing? – İpucu vermelisin, ne yapıyorsun? *** You can play brand new to all the other chicks out here – Buradaki tüm piliçlerle yeniymiş gibi oynayabilirsinv But I know what you are, what you are, baby – Fakat senin ne olduğunu, ne olduğunu biliyorum, bebeğim Look at you – Sana bakıyorum Gettin’ more than just re-up – Sadece yükselmekten fazlasını alıyorum Baby, you – Bebeğim, sen Got all the puppets with their strings up – Tüm kuklalara ipleriyle sahipsin *** Fakin’ like a good one, but I call ’em like I see ’em – İyi biri gibi davranıyor, fakat onları görüyormuşum gibi çağırıyorum ** I know what you are, what you are, baby – Senin ne olduğunu, ne olduğunu biliyorum, bebeğim Womanizer, Woman-Womanizer, you’re a Womanizer – Zampara, zampara, zamparasın Oh, Womanizer, oh you’re a Womanizer, baby – oh, zamparasın, Oh zamparasın bebeğim You-you-you are – Sen-sen-sen You-you-you are – Sen-sen-sen Womanizer, Womanizer, Womanizer – Zamparasın, zamparasın, zamparasın *** Boy, don’t try to front – Hareket etmeye kalkma I know just what you are – Senin ne olduğunu biliyorum Boy, don’t try to front – Hareket etmeye kalkma I know just what you are – Senin ne olduğunu biliyorum Womanizer, Woman-Womanizer, you’re a Womanizer – Zampara, zampara, zamparasın Oh, Womanizer, oh you’re a Womanizer, baby – oh, zamparasın, Oh zamparasın bebeğim You-you-you are – Sen-sen-sen You-you-you are – Sen-sen-sen Womanizer, Womanizer, Womanizer – Zamparasın, zamparasın, zamparasın *** Daddy-O – O, Babalık! You got the swagger of champions – Sen kasıntıların şampiyonuna sahipsin Too bad for you – Senin için çok kötü Just can’t find the right companion – Doğru arkadaşı bulamadın I guess when you have one too many, makes it hard – Sanırım çok fazlasına sahip olduğunda, zorlaşıyor It could be easy, but that’s who you are, baby – Kolay olabilirdi, fakat bu senin kim olduğun, bebeğim *** Lollipop – Lolipop Must mistake me as a sucker – Bana bir budala gibi hata yapma To think that I-would be a victim not another – Benim değil, bir başkasının kurban olduğunu düşünmek için Say it, play it how you wanna – Söyle, nasıl istersen öyle oyna But no way I’m ever gonna fall for you, never you, baby – Fakat senin için düşmemin imkanı yok, asla sen değil, bebeğim *** Womanizer, Woman-Womanizer, you’re a Womanizer – Zampara, zampara, zamparasın Oh, Womanizer, oh you’re a Womanizer, baby – oh, zamparasın, Oh zamparasın bebeğim You-you-you are – Sen-sen-sen You-you-you are – Sen-sen-sen Womanizer, Womanizer, Womanizer – Zamparasın, zamparasın, zamparasın *** Boy, don’t try to front – Hareket etmeye kalkma I know just what you are – Senin ne olduğunu biliyorum Boy, don’t try to front – Hareket etmeye kalkma I know just what you are – Senin ne olduğunu biliyorum Womanizer, Woman-Womanizer, you’re a Womanizer – Zampara, zampara, zamparasın Oh, Womanizer, oh you’re a Womanizer, baby – oh, zamparasın, Oh zamparasın bebeğim You-you-you are – Sen-sen-sen You-you-you are – Sen-sen-sen Womanizer, Womanizer, Womanizer – Zamparasın, zamparasın, zamparasın *** Maybe if we both lived in a different world – Belki de ikimiz de farklı dünyalarda yaşadık It would be all good, and maybe I could be ya girl – Herşey iyi olabilirdi, ve belki senin kızın olabilirdim But I can’t ’cause we don’t – Fakat olamam, çünkü değiliz.