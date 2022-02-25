Britney Spears

Superstar
– Süperstar
Where you from, how’s it going?
– Neredensin, nasıl gidiyor?
I know you
– Seni tanıyorum
Gotta clue, what you’re doing?
– İpucu vermelisin, ne yapıyorsun?
***
You can play brand new to all the other chicks out here
– Buradaki tüm piliçlerle yeniymiş gibi oynayabilirsinv
But I know what you are, what you are, baby
– Fakat senin ne olduğunu, ne olduğunu biliyorum, bebeğim
Look at you
– Sana bakıyorum
Gettin’ more than just re-up
– Sadece yükselmekten fazlasını alıyorum
Baby, you
– Bebeğim, sen
Got all the puppets with their strings up
– Tüm kuklalara ipleriyle sahipsin
***
Fakin’ like a good one, but I call ’em like I see ’em
– İyi biri gibi davranıyor, fakat onları görüyormuşum gibi çağırıyorum
**
I know what you are, what you are, baby
– Senin ne olduğunu, ne olduğunu biliyorum, bebeğim
Womanizer, Woman-Womanizer, you’re a Womanizer
– Zampara, zampara, zamparasın
Oh, Womanizer, oh you’re a Womanizer, baby
– oh, zamparasın, Oh zamparasın bebeğim
You-you-you are
– Sen-sen-sen
You-you-you are
– Sen-sen-sen
Womanizer, Womanizer, Womanizer
– Zamparasın, zamparasın, zamparasın
***
Boy, don’t try to front
– Hareket etmeye kalkma
I know just what you are
– Senin ne olduğunu biliyorum
Boy, don’t try to front
– Hareket etmeye kalkma
I know just what you are
– Senin ne olduğunu biliyorum
Womanizer, Woman-Womanizer, you’re a Womanizer
– Zampara, zampara, zamparasın
Oh, Womanizer, oh you’re a Womanizer, baby
– oh, zamparasın, Oh zamparasın bebeğim
You-you-you are
– Sen-sen-sen
You-you-you are
– Sen-sen-sen
Womanizer, Womanizer, Womanizer
– Zamparasın, zamparasın, zamparasın
***
Daddy-O
– O, Babalık!
You got the swagger of champions
– Sen kasıntıların şampiyonuna sahipsin
Too bad for you
– Senin için çok kötü
Just can’t find the right companion
– Doğru arkadaşı bulamadın
I guess when you have one too many, makes it hard
– Sanırım çok fazlasına sahip olduğunda, zorlaşıyor
It could be easy, but that’s who you are, baby
– Kolay olabilirdi, fakat bu senin kim olduğun, bebeğim
***
Lollipop
– Lolipop
Must mistake me as a sucker
– Bana bir budala gibi hata yapma
To think that I-would be a victim not another
– Benim değil, bir başkasının kurban olduğunu düşünmek için
Say it, play it how you wanna
– Söyle, nasıl istersen öyle oyna
But no way I’m ever gonna fall for you, never you, baby
– Fakat senin için düşmemin imkanı yok, asla sen değil, bebeğim
***
Womanizer, Woman-Womanizer, you’re a Womanizer
– Zampara, zampara, zamparasın
Oh, Womanizer, oh you’re a Womanizer, baby
– oh, zamparasın, Oh zamparasın bebeğim
You-you-you are
– Sen-sen-sen
You-you-you are
– Sen-sen-sen
Womanizer, Womanizer, Womanizer
– Zamparasın, zamparasın, zamparasın
***
Boy, don’t try to front
– Hareket etmeye kalkma
I know just what you are
– Senin ne olduğunu biliyorum
Boy, don’t try to front
– Hareket etmeye kalkma
I know just what you are
– Senin ne olduğunu biliyorum
Womanizer, Woman-Womanizer, you’re a Womanizer
– Zampara, zampara, zamparasın
Oh, Womanizer, oh you’re a Womanizer, baby
– oh, zamparasın, Oh zamparasın bebeğim
You-you-you are
– Sen-sen-sen
You-you-you are
– Sen-sen-sen
Womanizer, Womanizer, Womanizer
– Zamparasın, zamparasın, zamparasın
***
Maybe if we both lived in a different world
– Belki de ikimiz de farklı dünyalarda yaşadık
It would be all good, and maybe I could be ya girl
– Herşey iyi olabilirdi, ve belki senin kızın olabilirdim
But I can’t ’cause we don’t
– Fakat olamam, çünkü değiliz.