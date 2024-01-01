Bruno Mars

-
Tonight
I just want to take you higher
Throw your hands up in the sky
Let's set this party off right
***
Players, put yo' pinky rings up to the moon
Girls, what y'all trying to do?
Twenty four karat magic in the air
Head to toe so player
Look out, uh
***
Pop pop, it's show time (show time)
Show time (show time)
Guess who's back again?
Oh they don't know? (Go on tell 'em)
Oh they don't know? (Go on tell 'em)
I bet they know soon as we walk in (showin' up)
Wearing Cuban links (ya)
Designer minks (ya)
Inglewood's finest shoes (whoop, whoop)
Don't look too hard might hurt ya'self
Known to give the color red the blues
***
Oh shit, I'm a dangerous man with some money in my pocket (keep up)
So many pretty girls around me and they waking up the rocket (keep up)
Why you mad, fix ya face, ain't my fault y'all be jocking (keep up)
***
Players only, come on
Put your pinky rings up to the moon
Girls, what y'all trying to do?
Twenty four karat magic in the air
Head to toe so player
Uh, look out!
***
Second verse for the hustlas (hustlas) gangstas (gangstas)
Bad bitches and ya ugly ass friends (haha)
Can I preach? (Uh oh) can I preach? (Uh oh)
I gotta show 'em how a pimp get it in
First, take your sip (sip), do your dip (dip)
Spend your money like money ain't shit (whoop, whoop)
We too fresh
Got to blame in on Jesus
Hashtag blessed, they ain't ready for me
***
I'm a dangerous man with some money in my pocket (keep up)
So many pretty girls around me and they waking up the rocket (keep up)
Why you mad, fix ya face, ain't my fault y'all be jocking (keep up)
***
Players only, come on
Put your pinky rings up to the moon
Hey girls
What y'all trying to do? (What y'all trying to do?)
Twenty four karat magic in the air
Head to toe so player
Uh, look out!
***
everywhere I go they be like
Ooh, so player
Everywhere I go they be like (ooh, so player, ooh)
Oh everywhere I go they be like (ooh, so player, ooh)
***
Now, now, now watch me break it down like (uh)
Twenty four karat, twenty four karat magic
What's that sound (twenty four karat, twenty four karat magic)
Come on now
Twenty four karat, twenty four karat magic
Don't fight the feeling, invite the feeling
***
Just put your pinky rings up to the moon
Girls, what y'all trying to do? (Tell me what y'all trying to do)
Twenty four karat magic in the air
Head to toe so player (hands up!)
Put your pinky rings up to the moon
Girls, what y'all trying to do? (Do)
Twenty four karat magic in the air
Head to toe so player (twenty four karat) uh, look out
-
Yıllar yılı gülmedi yüzüm.
Buralara doğmadı güneş
Ben hep güzüm baş edemedim
Ben aşksız edemedim
***
Medet umdum hep fani para puldan
Anladım yalan dünya malı
Yalnız edemedim
Ben aşksız edemedim
***
Hey!...
seni gördüm göreli
Ateşine düştüm düşeli
Gün doğdu sabahlarıma
Hey!...
Seni gördüm göreli
Gözlerimiz sevişeli
Gün doğdu rüyalarıma
***
Medet umdum hep fani para puldan
Anladım yalan dünya malı
Yalnız edemedim
Ben aşksız edemedim
***
Hey!...
seni gördüm göreli
Ateşine düştüm düşeli
Gün doğdu sabahlarıma
Hey!...
Seni gördüm göreli
Gözlerimiz sevişeli
Gün doğdu rüyalarıma
***
Sen o bildiğim bütün aşk bahçelerinin
En nadide çiçeğisin.
Taa ilk bakışta vurdun
Mührü kalbime
Sen ezelden vazgeçilmezimsin!
***
Ahh o bildiğim bütün aşk bahçelerinin
En nadide çiçeğisin.
Taa ilk bakışta vurdun
Mührü kalbime
Sen ezelden vazgeçilmezimsin!
-
Ah bir bilse
Ne adaklar adadım aşkına
Soldu renklerim eskidim uğruna
Gökyüzüne yazdım adını binlerce yıldızla
Aldırmadı gülüp geçti çağrıma
***
Göze aldım dağları deldim
Çölleri denizleri aştım geldim
Ah nafile bakmadı gözyaşıma
***
Ay ay kahroldum
Düşe kalka peşinde maskara oldum
Ay ay unutuldum
Karda kışta kurda kuşa yem oldum
***
Yanarım sana emeklerime yanarım
Ah yanarım
Ne fayda dönüşü yok
Yazık uçtu gitti yıllarım
Ne çıkar şimdi dönsen ahh
Kalmadı ki tadım
***
Kimine göre deli divane
Kimine göre avareyim avare
Elimi gözümü bağladı kaderim
Ellerinde bi çareyim bi çare
-
Vazgeç, direnme kalbim
Vazgeç, bekleme.
Sesini duyan yok,
Boşa sitem etme.
Unut onun gibi, unut sen de...
***
Kaç kez denedim;
seni silmeyi bir kalemde
Ne çare...
Kaç kez öldüm o uykusuz gecelerde...
Anılarla avudum senelerce
***
Hep başucumda, hala saklarım,
her sözü vurgun o satırları
Yok! Yırtıp atamadım.
Hayır yakamadım.
O mektubu bırakıp gitti gideli
***
Ne aradı, ne sordu.
Vefasız uyuttu beni
Buralarda zaman durdu,
Ah dönmedi, unuttu beni.
***
Bir sabah alıp seni benden gittin bu diyardan
Hazin bir mektup yadigar kalan
Senden bana son hatıran.
-
Ne kartpostallar yolladım.
Arasına resimler koydum.
Kaç eylül daha geçti, bir cevap alamadım,
Ama ben bekliyorum...ama yok yazmıyorsun
Peki, o zaman öyle olsun
Kırılan kalbim olsun
***
Dalgaların, denizlerin, selamı var herkesin.
Öp dediler yanaklarından,
bir kere de bizim için...
***
Nerdeysen, ama nerdeysen
Kimleysen, her nerdeysen
***
Radyoda o şarkıyı
bu sabah gene dinledim
Tam evden çıkıyordum,
bir garip oldu içim
Ama ben bekliyorum...
ama yok gelmiyorsun.
Peki, o zaman öyle olsun
Kırılan kalbim olsun
***
Çocukların, balıkçıların
selamı var martıların.
Öp dediler gözlerinden,
bir kere de bizim için...
***
Nerdeysen, ama nerdeysen
Kimleysen, her nerdeysen
-
Kalpten kalbe bir yol varsa
Bu aşktır elbet.
Rüzgarın yetti bana
Koptu bir kıyamet.
***
Aç kapını, ben geldim
Giydiğim, ateşten gömlek.
***
Kuş sütüyle beslerim seni,
Mis yerine koklarım seni,
Kalbimin sarayları senin,
Sen ağlat, ben severim seni.
El üstünde tutarım seni,
Dizimde uyuturum seni.
Kalbimin sarayları senin,
Ben seni yaşatırım seni.
***
Tut kolumdan çek götür beni,
Hüüüp diye içine çek beni.
***
Yalnız taştan duvar olmaz
Bunu yaz bir yere;
Sarılıp yatmazsam, uyku girmez gözüme
Dünya gözümde değil
Olmuşum sana pervane
-
Bak! Kırıldı kolum kanadım
Olmadı, tutunamadım
Zor! Yokluğun çok zor
Alışamadım
***
Vur, vur bu akılsız başı
Duvarlara
Taşlara vur sevabına
Sonra affet, gel bas bağrına
Süzüldüm, eridim
Sensiz olamadım
***
İşte kuzu kuzu geldim
Dilediğince kapandım dizlerine
Bu kez gururumu ateşe verdim
Yaktım da geldim
***
İster at, ister öp beni
Ama önce dinle bak gözlerime
İnan, bu defa
Anladım durumu (bil), tövbeler ettim
***
Ooofff ooofff
Acı biberler sür dilime dudaklarıma
***
İşte kuzu kuzu geldim
Dilediğince kapandım dizlerine
Bu kez gururumu ateşe verdim
Yaktım da geldim
***
İster at, ister öp beni
Ama önce dinle bak gözlerime
İnan, bu defa
Anladım durumu, tövbeler ettim
-
Yar, yemin isteme, yemin etmem
Yeminler tutulmaz ki
Söz; o benimse
Sözün emin elde
Güvensiz tutulmaz ki,
***
Yağmura sor, çöle sor, dağlara sor
Bir tek bana sorma
O'na sor, O'na sor, O'na sor, O'na sor oofff...
***
Yar, gücenme.
Gözün neden yerde,
Bu ceza taşımaz ki.
Ellerim neden böyle buz keser anla.
Suçlama, yakışmaz ki
***
Yağmura sor, çöle sor, dağlara sor
Bir tek bana sorma
O'na sor, O'na sor, O'na sor, O'na sor oofff...
***
Canım de, geçti de,
İstersen bitsin de.
Hak verme asla, hiç güvenme.
Haksızsam affetme
Hak verme asla, hiç affetme.
Haksızsan hak alma dur
-
Küstürdün canımdan bezdim
İnsafa gel yeter
Ya beni de al oralara
Ya da kalbimi bana geri ver
***
Bu kaçıncı güzüm yazına küsen
Yıllar oldu özledim
Bu kaçıncı unutup giden
Yine ben mi Yine mi ben
Yine mi oyuna gelen (yine terkedilen)
***
Aslında kimi zaman karşı koyamadım dayanamadım
Ben de senin gibi şeytana uydum
Seni aldattım
***
Ne nedamet duydum
Ne de uğruna kahroldum
Ben de günümü gün ettim
Dile kolay sarhoş oldum
***
Yalan
İstedim ama yapamadım
Üstüne gül koklayamadım
Denedim Ama olmadı
Kimseleri yerine koyamadım
***
Sen başkasın başkasın
Ah nafile bambaşkasın
-
Öyle sakin durduğuma bakma.
Habersizce kopan fırtınalara benzerim.
Ne olur, bile bile canımı yakma
Alet olur oyununa, seni pişman ederim...
Yar etmem,
Elleri sana zehir ederim...
***
Unuttun mu kurduğumuz o düşleri?
Göz göze, diz dize, o hoş sohbetleri
Kaç mevsim yolunu bekledim
Sarardım, yazına hasretim.
Aman... aman... aman...aman...
***
Ne hata ettim, kabahatim ne? Söyle!
Öyle pervasız gidemezsin hiçbir yere
***
Arar bulur izini.
Bilirsin. Zırdeliyim ben
Yakarım, yıkarım ne var ne yok, gelirim peşinden.
Taş olurum yollarında...
Takılır, düşer ah yorulursun
O uzaklar bize haram
Gel vazgeç; ziyan olursun.
-
Sebebimden doğmuş oldum seçmeden,
Çekeceğim derdim nedir bilmeden
Yüklediğin yükle yıkıldım kaldım aman
Vereceksen akıl verme istemem
***
Verme, verme, verme akıl verme
Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver.
***
Azı karar çoğu zarar diyenler,
Niye çok alırlar, hep az verirler.
Akla ikna olup aşkı üzenler
Sanma bizden daha mutlu gezerler
***
Verme, verme, verme akıl verme
Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver.
***
Karı nerden bilsin zarardan dönen,
Döneceksen şimdi dön ben beklemem
Kovulur mu gönül, konduğu yerden
Vereceksen akıl verme istemem
***
Verme, verme, verme akıl verme
Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver
-
Özledim seni düştüm yollara
Açtım gönlümü ruzgarına
Bir hayaldi sanki bir macera
Yıkıldım kelimeler paramparça
***
Yandım yandım
Yandım yandm ahhh ki ne yandim
Bana yeniden sarkilar söyleten kadın
Baka baka doyamadım hem kokladım da
Sarhoşlugu geçmedi hala
İçimde sevdan
***
Hala hoş bir havan var ne güzel adın
Bir çizik attın gönlüme kanattın
***
Yandım yandım
Yandım yandım ahhh ki ne yandım
Bana yeniden şarkılar söyleten kadın
Baka baka doyamadım hem kokladım da
Sarhoşluğu geçmedi hala
İçimde sevdan
***
Seni görebildiğim yer rüyalar artık
Deli diyorlar bana ah bu ayrılık
-