모든 게 궁금해 How's your day Oh tell me (oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah) 뭐가 널 행복하게 하는지 Oh text me (oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah) *** Your every picture 내 머리맡에 두고 싶어 Oh bae Come be my teacher 네 모든 걸 다 가르쳐줘 Your 1 your 2 *** Listen my my baby 나는 저 하늘을 높이 날고 있어 그때 니가 내게 줬던 두 날개로 이제 여긴 너무 높아 난 내 눈에 널 맞추고 싶어 Yeah you makin' me a boy with luv *** Oh my my my, oh my my my I've waited all my life 네 전부를 함께하고 싶어 Oh my my my, oh my my my Looking for something right 이제 조금은 나 알겠어 *** I want something stronger Than a moment Than a moment love I have waited longer For a boy with For a boy with luv *** 널 알게 된 이후 ya 내 삶은 온통 너 ya 사소한 게 사소하지 않게 만들어버린 너라는 별 하나부터 열까지 모든 게 특별하지 너의 관심사 걸음걸이 말투와 사소한 작은 습관들까지 *** 다 말하지 너무 작던 내가 영웅이 된 거라고 (Oh nah) 난 말하지 운명 따윈 처음부터 내 게 아니었다고 (Oh nah) 세계의 평화 (No way) 거대한 질서 (No way) 그저 널 지킬 거야 난 Boy with luv *** Listen my my baby 나는 저 하늘을 높이 날고 있어 그때 니가 내게 줬던 두 날개로 이제 여긴 너무 높아 난 내 눈에 널 맞추고 싶어 Yeah you makin' me a boy with luv *** Oh my my my, oh my my my You got me high so fast 네 전부를 함께하고 싶어 Oh my my my, oh my my my You got me fly so fast 이제 조금은 나 알겠어 *** Love is nothing stronger Than a boy with luv Love is nothing stronger Than a boy with luv *** 툭 까놓고 말할게 나도 모르게 힘이 들어가기도 했어 높아버린 sky 커져버린 hall 때론 도망치게 해달라며 기도했어 But 너의 상처는 나의 상처 깨달았을 때 나 다짐했던걸 니가 준 이카루스의 날개로 태양이 아닌 너에게로 Let me fly *** Oh my my my, oh my my my I've waited all my life 네 전부를 함께하고 싶어 Oh my my my, oh my my my Looking for something right 이제 조금은 나 알겠어 *** I want something stronger Than a moment Than a moment love Love is nothing stronger Than a boy with luv