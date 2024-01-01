Boy With Luv 모든 게 궁금해 How's your day Oh tell me (oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah) 뭐가 널 행복하게 하는지 Oh text me (oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah) *** Your every picture 내 머리맡에 두고 싶어 Oh bae Come be my teacher 네 모든 걸 다 가르쳐줘 Your 1 your 2 *** Listen my my baby 나는 저 하늘을 높이 날고 있어 그때 니가 내게 줬던 두 날개로 이제 여긴 너무 높아 난 내 눈에 널 맞추고 싶어 Yeah you makin' me a boy with luv *** Oh my my my, oh my my my I've waited all my life 네 전부를 함께하고 싶어 Oh my my my, oh my my my Looking for something right 이제 조금은 나 알겠어 *** I want something stronger Than a moment Than a moment love I have waited longer For a boy with For a boy with luv *** 널 알게 된 이후 ya 내 삶은 온통 너 ya 사소한 게 사소하지 않게 만들어버린 너라는 별 하나부터 열까지 모든 게 특별하지 너의 관심사 걸음걸이 말투와 사소한 작은 습관들까지 *** 다 말하지 너무 작던 내가 영웅이 된 거라고 (Oh nah) 난 말하지 운명 따윈 처음부터 내 게 아니었다고 (Oh nah) 세계의 평화 (No way) 거대한 질서 (No way) 그저 널 지킬 거야 난 Boy with luv *** Listen my my baby 나는 저 하늘을 높이 날고 있어 그때 니가 내게 줬던 두 날개로 이제 여긴 너무 높아 난 내 눈에 널 맞추고 싶어 Yeah you makin' me a boy with luv *** Oh my my my, oh my my my You got me high so fast 네 전부를 함께하고 싶어 Oh my my my, oh my my my You got me fly so fast 이제 조금은 나 알겠어 *** Love is nothing stronger Than a boy with luv Love is nothing stronger Than a boy with luv *** 툭 까놓고 말할게 나도 모르게 힘이 들어가기도 했어 높아버린 sky 커져버린 hall 때론 도망치게 해달라며 기도했어 But 너의 상처는 나의 상처 깨달았을 때 나 다짐했던걸 니가 준 이카루스의 날개로 태양이 아닌 너에게로 Let me fly *** Oh my my my, oh my my my I've waited all my life 네 전부를 함께하고 싶어 Oh my my my, oh my my my Looking for something right 이제 조금은 나 알겠어 *** I want something stronger Than a moment Than a moment love Love is nothing stronger Than a boy with luv

Bal Böceği Seyyah oldum dolaştım şu alemi Ah güzelim, senin gibi bir vefasız görmedim ben Hayırsızı kitapsızı zalimi Bal böceğim, senin gibi bir insafsız görmedim ben Şu dağlarda çiçek oldum aşkından, sarardım soldum Bakmadın bana bal böceğim Yollarında toprak oldum, sen bastıkça ben kavruldum Görmedin beni bal böceğim ** Seni gidi bal böceği Kim çözecek bu bilmeceyi Ateşte yanar pervane, ben oldum derdinden divane ** Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel (Ama benim adım bal böceği) (Bekleyemem ben bu geceyi) (Gelir de koynuna girerim ama) (Sonra da batırırım iğneyi) Hele gel, yine gel, ben razıyım dön bana gel Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel (Ama benim adım bal böceği) (Bekleyemem ben bu geceyi) (Gelir de koynuna girerim ama) (Sonra da batırırım iğneyi) ** Nedir bu çektiğim senin elinden Ah güzelim, kurtar beni elalemin dilinden Bıktım usandım o bitmez nazından Bal böceğim, sabır teli koptu gönül sazından Şu dağlarda çiçek oldum aşkından, sarardım soldum Bakmadın bana bal böceğim Yollarına toprak oldum, sen bastıkça ben kavruldum Görmedin beni bal böceğim ** Seni gidi bal böceği Kim çözecek bu bilmeceyi Ateşte yanar pervane, ben oldum derdinden divane ** Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel (Ama benim adım bal böceği) (Bekleyemem ben bu geceyi) (Gelir de koynuna girerim ama) (Sonra batırırım iğneyi) Hele gel, yine gel, ben razıyım dön bana gel Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel (Ama benim adım bal böceği) (Bekleyemem ben bu geceyi) (Gelir de koynuna girerim ama) (Sonra da batırırım iğneyi) ** Hele hele gel, yine yine gel, bir gece vakti koynuma gel Hele hele gel, yine yine gel, bir gece vakti koynuma gel (Ama benim adım bal böceği) (Bekleyemem ben bu geceyi)

En Büyük Mehmet Bizim Mehmet Öksüz doğdu Mehmet İte kaka büyüdü Mehmet On bir yaşına doğru Okula da gitti Mehmet Çaka çaka okudu da Mehmet Döne döne başı döndü Mehmet Diploma hak getire Mehmet Okumayı sökemedi ki Mehmet Saldım çayıra Mehmet Mevlam kayıra Mehmet Saldım çayıra Mehmet Mevlam kayıra Mehmet ** Bütün köy toplansın Bu Mehmet ne ballı çocuk Vallahi çok şanslı çocuk Ne amcası var ne dayısı Bundan iyisi Şam'da kayısı Mehmet, ula Mehmet En büyük Mehmet bizim Mehmet En büyük Mehmet bizim Mehmet ** Askere gitti Mehmet Eğitim gördü Mehmet Jandarma komando Doğuya da gitti Mehmet Alavere dalavere Mehmet Hadi yine yürü nöbete Mehmet Askerlik uzadı Mehmet Gelemedi tezkere Mehmet Saldım çayıra Mehmet Mevlam kayıra Mehmet Saldım çayıra Mehmet Mevlam kayıra Mehmet ** Bütün bölük toplansın Bu Mehmet ne ballı çocuk Vallahi çok şanslı çocuk Ne amcası var ne dayısı Bundan iyisi Şam'da kayısı Mehmet, ula Mehmet En büyük Mehmet bizim Mehmet En büyük Mehmet bizim Mehmet ** Bir kızı sevdi Mehmet Eridi de bitti Mehmet Ama başlık parasını Bulamadı gitti Mehmet Nuh dedi kız babası Mehmet Peygamber demedi Mehmet Kız eline kına yaktı Mehmet Babası paraya taktı Mehmet Olmadı gitti Mehmet Bir ömür bitti Mehmet Olmadı gitti Mehmet Bir ömür bitti Mehmet ** Bütün köy toplansın Bu Mehmet ne ballı çocuk Vallahi çok şanslı çocuk Ne amcası var ne dayısı Bundan iyisi Şam'da kayısı Mehmet, ula Mehmet En büyük Mehmet bizim Mehmet En büyük Mehmet bizim Mehmet En büyük Mehmet bizim Mehmet En büyük Mehmet bizim Mehmet

Gül Bebeğim Sen cennete uçtun ama Kokun sinmiş yatağıma, odama ** Derin derin soluyorum seni İçime hapsediyorum seni Alışamadım bir türlü yokluğuna, gül bebeğim Sensiz yaşamak ne kadar zor Ayrılık acısını gel bana sor Nasıl kıydın kendine, gül bebeğim? ** Geceler çok soğuk, geceler sessiz Nasıl yaşarım şimdi ben sensiz? ** Hani bana verdiğin o sözler? Hani o gülen masum gözler? Alışamadım bir türlü yokluğuna, gül bebeğim Sensiz yaşamak ne kadar zor Ayrılık acısını gel bana sor Nasıl kıydın kendine, gül bebeğim? ** Göz yaşım karıştı yağmura Damla damla süzülüyor toprağa Bizi ancak ölüm ayırır diyordun bana Söyle nasıl kıydın kendine, gül bebeğim? Seni benden ölüm bile ayıramadı işte Nasıl kıydın kendine, söyle, gül bebeğim? ** Dar geliyor bana bu yerler Kırılsın seni taşıyan bu eller ** Hani bana verdiğin o sözler? Hani o gülen masum gözler? Alışamadım bir türlü yokluğuna, gül bebeğim Sensiz yaşamak ne kadar zor Ayrılık acısını gel bana sor Nasıl kıydın kendine, gül bebeğim? ** Sen cennete uçtun ama Kokun sinmiş yatağıma odama ** Derin derin soluyorum seni İçime hapsediyorum seni Alışamadım bir türlü yokluğuna, gül bebeğim Sensiz yaşamak ne kadar zor Ayrılık acısını gel bana sor Nasıl kıydın kendine, gül bebeğim? ** Dar geliyor bana bu yerler Yaşanmaz oldu kara geceler Kırılsın seni taşıyan bu eller, gül bebeğim Sensiz yaşamak ne kadar zor Ayrılık acısını gel bana sor Nasıl kıydın kendine, gül bebeğim? ** Dar geliyor bana bu yerler Yaşanmaz oldu kara geceler Kırılsın seni taşıyan bu eller, gül bebeğim Sensiz yaşamak ne kadar zor