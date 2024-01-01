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모든 게 궁금해
How's your day
Oh tell me (oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah)
뭐가 널 행복하게 하는지
Oh text me (oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah)
***
Your every picture
내 머리맡에 두고 싶어
Oh bae
Come be my teacher
네 모든 걸 다 가르쳐줘
Your 1 your 2
***
Listen my my baby 나는
저 하늘을 높이 날고 있어
그때 니가 내게 줬던 두 날개로
이제 여긴 너무 높아
난 내 눈에 널 맞추고 싶어
Yeah you makin' me a boy with luv
***
Oh my my my, oh my my my
I've waited all my life
네 전부를 함께하고 싶어
Oh my my my, oh my my my
Looking for something right
이제 조금은 나 알겠어
***
I want something stronger
Than a moment
Than a moment love
I have waited longer
For a boy with
For a boy with luv
***
널 알게 된 이후 ya
내 삶은 온통 너 ya
사소한 게 사소하지 않게
만들어버린 너라는 별
하나부터 열까지 모든 게 특별하지
너의 관심사 걸음걸이 말투와
사소한 작은 습관들까지
***
다 말하지 너무 작던
내가 영웅이 된 거라고
(Oh nah)
난 말하지 운명 따윈
처음부터 내 게 아니었다고
(Oh nah)
세계의 평화
(No way)
거대한 질서
(No way)
그저 널 지킬 거야 난
Boy with luv
***
Listen my my baby 나는
저 하늘을 높이 날고 있어
그때 니가 내게 줬던 두 날개로
이제 여긴 너무 높아
난 내 눈에 널 맞추고 싶어
Yeah you makin' me a boy with luv
***
Oh my my my, oh my my my
You got me high so fast
네 전부를 함께하고 싶어
Oh my my my, oh my my my
You got me fly so fast
이제 조금은 나 알겠어
***
Love is nothing stronger
Than a boy with luv
Love is nothing stronger
Than a boy with luv
***
툭 까놓고 말할게
나도 모르게 힘이 들어가기도 했어
높아버린 sky
커져버린 hall
때론 도망치게 해달라며 기도했어
But 너의 상처는 나의 상처
깨달았을 때 나 다짐했던걸
니가 준 이카루스의 날개로
태양이 아닌 너에게로
Let me fly
***
Oh my my my, oh my my my
I've waited all my life
네 전부를 함께하고 싶어
Oh my my my, oh my my my
Looking for something right
이제 조금은 나 알겠어
***
I want something stronger
Than a moment
Than a moment love
Love is nothing stronger
Than a boy with luv
-
Seyyah oldum dolaştım şu alemi
Ah güzelim, senin gibi bir vefasız görmedim ben
Hayırsızı kitapsızı zalimi
Bal böceğim, senin gibi bir insafsız görmedim ben
Şu dağlarda çiçek oldum aşkından, sarardım soldum
Bakmadın bana bal böceğim
Yollarında toprak oldum, sen bastıkça ben kavruldum
Görmedin beni bal böceğim
**
Seni gidi bal böceği
Kim çözecek bu bilmeceyi
Ateşte yanar pervane, ben oldum derdinden divane
**
Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel
Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel
(Ama benim adım bal böceği)
(Bekleyemem ben bu geceyi)
(Gelir de koynuna girerim ama)
(Sonra da batırırım iğneyi)
Hele gel, yine gel, ben razıyım dön bana gel
Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel
(Ama benim adım bal böceği)
(Bekleyemem ben bu geceyi)
(Gelir de koynuna girerim ama)
(Sonra da batırırım iğneyi)
**
Nedir bu çektiğim senin elinden
Ah güzelim, kurtar beni elalemin dilinden
Bıktım usandım o bitmez nazından
Bal böceğim, sabır teli koptu gönül sazından
Şu dağlarda çiçek oldum aşkından, sarardım soldum
Bakmadın bana bal böceğim
Yollarına toprak oldum, sen bastıkça ben kavruldum
Görmedin beni bal böceğim
**
Seni gidi bal böceği
Kim çözecek bu bilmeceyi
Ateşte yanar pervane, ben oldum derdinden divane
**
Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel
Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel
(Ama benim adım bal böceği)
(Bekleyemem ben bu geceyi)
(Gelir de koynuna girerim ama)
(Sonra batırırım iğneyi)
Hele gel, yine gel, ben razıyım dön bana gel
Hele gel, yine gel, bir gece vakti koynuma gel
(Ama benim adım bal böceği)
(Bekleyemem ben bu geceyi)
(Gelir de koynuna girerim ama)
(Sonra da batırırım iğneyi)
**
Hele hele gel, yine yine gel, bir gece vakti koynuma gel
Hele hele gel, yine yine gel, bir gece vakti koynuma gel
(Ama benim adım bal böceği)
(Bekleyemem ben bu geceyi)
-
Öksüz doğdu Mehmet
İte kaka büyüdü Mehmet
On bir yaşına doğru
Okula da gitti Mehmet
Çaka çaka okudu da Mehmet
Döne döne başı döndü Mehmet
Diploma hak getire Mehmet
Okumayı sökemedi ki Mehmet
Saldım çayıra Mehmet
Mevlam kayıra Mehmet
Saldım çayıra Mehmet
Mevlam kayıra Mehmet
**
Bütün köy toplansın
Bu Mehmet ne ballı çocuk
Vallahi çok şanslı çocuk
Ne amcası var ne dayısı
Bundan iyisi Şam'da kayısı
Mehmet, ula Mehmet
En büyük Mehmet bizim Mehmet
En büyük Mehmet bizim Mehmet
**
Askere gitti Mehmet
Eğitim gördü Mehmet
Jandarma komando
Doğuya da gitti Mehmet
Alavere dalavere Mehmet
Hadi yine yürü nöbete Mehmet
Askerlik uzadı Mehmet
Gelemedi tezkere Mehmet
Saldım çayıra Mehmet
Mevlam kayıra Mehmet
Saldım çayıra Mehmet
Mevlam kayıra Mehmet
**
Bütün bölük toplansın
Bu Mehmet ne ballı çocuk
Vallahi çok şanslı çocuk
Ne amcası var ne dayısı
Bundan iyisi Şam'da kayısı
Mehmet, ula Mehmet
En büyük Mehmet bizim Mehmet
En büyük Mehmet bizim Mehmet
**
Bir kızı sevdi Mehmet
Eridi de bitti Mehmet
Ama başlık parasını
Bulamadı gitti Mehmet
Nuh dedi kız babası Mehmet
Peygamber demedi Mehmet
Kız eline kına yaktı Mehmet
Babası paraya taktı Mehmet
Olmadı gitti Mehmet
Bir ömür bitti Mehmet
Olmadı gitti Mehmet
Bir ömür bitti Mehmet
**
Bütün köy toplansın
Bu Mehmet ne ballı çocuk
Vallahi çok şanslı çocuk
Ne amcası var ne dayısı
Bundan iyisi Şam'da kayısı
Mehmet, ula Mehmet
En büyük Mehmet bizim Mehmet
En büyük Mehmet bizim Mehmet
En büyük Mehmet bizim Mehmet
En büyük Mehmet bizim Mehmet
-
Sen cennete uçtun ama
Kokun sinmiş yatağıma, odama
**
Derin derin soluyorum seni
İçime hapsediyorum seni
Alışamadım bir türlü yokluğuna, gül bebeğim
Sensiz yaşamak ne kadar zor
Ayrılık acısını gel bana sor
Nasıl kıydın kendine, gül bebeğim?
**
Geceler çok soğuk, geceler sessiz
Nasıl yaşarım şimdi ben sensiz?
**
Hani bana verdiğin o sözler?
Hani o gülen masum gözler?
Alışamadım bir türlü yokluğuna, gül bebeğim
Sensiz yaşamak ne kadar zor
Ayrılık acısını gel bana sor
Nasıl kıydın kendine, gül bebeğim?
**
Göz yaşım karıştı yağmura
Damla damla süzülüyor toprağa
Bizi ancak ölüm ayırır diyordun bana
Söyle nasıl kıydın kendine, gül bebeğim?
Seni benden ölüm bile ayıramadı işte
Nasıl kıydın kendine, söyle, gül bebeğim?
**
Dar geliyor bana bu yerler
Kırılsın seni taşıyan bu eller
**
Hani bana verdiğin o sözler?
Hani o gülen masum gözler?
Alışamadım bir türlü yokluğuna, gül bebeğim
Sensiz yaşamak ne kadar zor
Ayrılık acısını gel bana sor
Nasıl kıydın kendine, gül bebeğim?
**
Sen cennete uçtun ama
Kokun sinmiş yatağıma odama
**
Derin derin soluyorum seni
İçime hapsediyorum seni
Alışamadım bir türlü yokluğuna, gül bebeğim
Sensiz yaşamak ne kadar zor
Ayrılık acısını gel bana sor
Nasıl kıydın kendine, gül bebeğim?
**
Dar geliyor bana bu yerler
Yaşanmaz oldu kara geceler
Kırılsın seni taşıyan bu eller, gül bebeğim
Sensiz yaşamak ne kadar zor
Ayrılık acısını gel bana sor
Nasıl kıydın kendine, gül bebeğim?
**
Dar geliyor bana bu yerler
Yaşanmaz oldu kara geceler
Kırılsın seni taşıyan bu eller, gül bebeğim
Sensiz yaşamak ne kadar zor
-
Dağlar aştım hazar eyledim
Her gördüğüm güzele nazar eyledim
Hakikat sofrası kurulunca
Bir salkım üzüme pazar eyledim
**
Söylemeye varmıyor dilim
Sazım çalmaz oldu, tutmuyor elim
Ben ettim sen eyleme gülüm
Ne olur affet beni Allah aşkına
**
Yolla yarim tez yolla
Oyalı da mendile sar yolla
İki tel kopar saçından
Kınalı da mendile sar yolla
**
Yolla, yolla
Yolla, meleklere ver yolla
Yolla, yolla
Yeter beklettiğin beni Allah aşkına
**
Yolla yarim tez yolla
Oyalı da mendile sar yolla
İki tel kopar saçından
Kınalı da mendile sar yolla
**
Hasret kaldım seni sevmeye
Sana gelip düğümleri çözmeye
Usulca göğsüne yaslanıp
Bir sabah vakti koynunda ölmeye
**
Coştu gönlüm sel gibi çağlar
Aramıza girmiş dumanlı dağlar
Barış derdini söyler, ağlar
Yeter affet beni Allah aşkına
**
Yolla yarim tez yolla
Oyalı da mendile sar yolla
İki tel kopar saçından
Kınalı da mendile sar yolla
**
Yolla, yolla
Yolla, meleklere ver yolla
Yolla, yolla
Yeter beklettiğin beni Allah aşkına
**
Yolla yarim tez yolla
Oyalı da mendile sar yolla
İki tel kopar saçından
Kınalı da mendile sar yolla
**
Yolla, yolla
Yolla, meleklere ver yolla
Yolla, yolla
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