널 위해서라면 난 슬퍼도 기쁜 척 할 수가 있었어 널 위해서라면 난 아파도 강한 척 할 수가 있었어 사랑이 사랑만으로 완벽하길 내 모든 약점들은 다 숨겨지길 이뤄지지 않는 꿈속에서 피울 수 없는 꽃을 키웠어 *** I'm so sick of this Fake Love Fake Love Fake Love I'm so sorry but it's Fake Love Fake Love Fake Love *** I wanna be a good man just for you 세상을 줬네 just for you 전부 바꿨어 just for you Now I dunno me, who are you? 우리만의 숲 너는 없었어 내가 왔던 route 잊어버렸어 나도 내가 누구였는지도 잘 모르게 됐어 거울에다 지껄여봐 너는 대체 누구니 *** 널 위해서라면 난 슬퍼도 기쁜 척 할 수가 있었어 널 위해서라면 난 아파도 강한 척 할 수가 있었어 사랑이 사랑만으로 완벽하길 내 모든 약점들은 다 숨겨지길 이뤄지지 않는 꿈속에서 피울 수 없는 꽃을 키웠어 *** Love you so bad Love you so bad 널 위해 예쁜 거짓을 빚어내 Love it’s so mad, love it’s so mad 날 지워 너의 인형이 되려 해 Love you so bad Love you so bad 널 위해 예쁜 거짓을 빚어내 Love it’s so mad, love it’s so mad 날 지워 너의 인형이 되려 해 *** I'm so sick of this Fake Love Fake Love Fake Love I'm so sorry but it's Fake Love Fake Love Fake Love *** Why you sad? I don't know 난 몰라 웃어봐 사랑해 말해봐 나를 봐 나조차도 버린 나 너조차 이해할 수 없는 나 낯설다 하네 니가 좋아하던 나로 변한 내가 아니라 하네 예전에 니가 잘 알고 있던 내가 아니긴 뭐가 아냐 난 눈 멀었어 사랑은 뭐가 사랑 It's all fake love *** (Woo) I dunno I dunno I dunno why (Woo) 나도 날 나도 날 잘 모르겠어 (Woo) I just know I just know I just know why Cuz its all Fake Love Fake Love Fake Love *** Love you so bad Love you so bad 널 위해 예쁜 거짓을 빚어내 Love it’s so mad, love it’s so mad 날 지워 너의 인형이 되려 해 Love you so bad Love you so bad 널 위해 예쁜 거짓을 빚어내 Love it’s so mad, love it’s so mad 날 지워 너의 인형이 되려 해 *** I'm so sick of this Fake Love Fake Love Fake Love I'm so sorry but it's Fake Love Fake Love Fake Love *** 널 위해서라면 난 슬퍼도 기쁜 척 할 수가 있었어 널 위해서라면 난 아파도 강한 척 할 수가 있었어 사랑이 사랑만으로 완벽하길 내 모든 약점들은 다 숨겨지길 이뤄지지 않는 꿈속에서 피울 수 없는 꽃을 키웠어