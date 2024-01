불타오르네 *** Fire Fire Fire Fire *** When I wake up in my room 난 뭣도 없지 해가 지고 난 후 비틀대며 걷지 다 만신창이로 취했어 취했어 막 욕해 길에서 길에서 나 맛이 갔지 미친놈 같지 다 엉망진창, livin’ like 삐-이- *** 니 멋대로 살어 어차피 니 꺼야 애쓰지 좀 말어 져도 괜찮아 Errbody say La la la la la (La la la la la) Say La la la la la (La la la la la) 손을 들어 소리질러 Burn it up 불타오르네 *** 싹 다 불태워라 Bow wow wow 싹 다 불태워라 Bow wow wow *** Hey, burn it up 전부 다 태울 것 같이 Hey, turn it up 새벽이 다 갈 때까지 그냥 살아도 돼 우린 젊기에 그 말하는 넌 뭔 수저길래 수저수저 거려 난 사람인데 (So what~) *** 니 멋대로 살어 어차피 니 꺼야 애쓰지 좀 말어 져도 괜찮아 Errbody say La la la la la (La la la la la) Say La la la la la (La la la la la) 손을 들어 소리질러 Burn it up 불타오르네 *** 싹 다 불태워라 Bow wow wow 싹 다 불태워라 Bow wow wow *** (Fire) 겁 많은 자여 여기로 (Fire) 괴로운 자여 여기로 (Fire) 맨주먹을 들고 All night long (Fire) 진군하는 발걸음으로 (Fire) 뛰어봐 미쳐버려 다 *** 싹 다 불태워라 Bow wow wow 싹 다 불태워라 Bow wow wow *** Fire Fire 싹 다 불태워라 Bow wow wow *** 용서해줄게