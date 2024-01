어느 날 세상이 멈췄어 아무런 예고도 하나 없이 봄은 기다림을 몰라서 눈치 없이 와버렸어 발자국이 지워진 거리 여기 넘어져있는 나 혼자 가네 시간이 미안해 말도 없이 *** 오늘도 비가 내릴 것 같아 흠뻑 젖어버렸네 아직도 멈추질 않아 저 먹구름보다 빨리 달려가 그럼 될 줄 알았는데 나 겨우 사람인가 봐 몹시 아프네 세상이란 놈이 준 감기 덕분에 눌러보는 먼지 쌓인 되감기 넘어진 채 청하는 엇박자의 춤 겨울이 오면 내쉬자 더 뜨거운 숨 *** 끝이 보이지 않아 출구가 있긴 할까 발이 떼지질 않아 않아 oh 잠시 두 눈을 감아 여기 내 손을 잡아 저 미래로 달아나자 *** Like an echo in the forest 하루가 돌아오겠지 아무 일도 없단 듯이 Yeah life goes on Like an arrow in the blue sky 또 하루 더 날아가지 On my pillow, on my table Yeah life goes on Like this again *** 이 음악을 빌려 너에게 나 전할게 사람들은 말해 세상이 다 변했대 다행히도 우리 사이는 아직 여태 안 변했네 *** 늘 하던 시작과 끝 ‘안녕’이란 말로 오늘과 내일을 또 함께 이어보자고 멈춰있지만 어둠에 숨지 마 빛은 또 떠오르니깐 끝이 보이지 않아 출구가 있긴 할까 발이 떼지질 않아 않아 oh 잠시 두 눈을 감아 여기 내 손을 잡아 저 미래로 달아나자 *** Like an echo in the forest 하루가 돌아오겠지 아무 일도 없단 듯이 Yeah life goes on Like an arrow in the blue sky 또 하루 더 날아가지 On my pillow, on my table Yeah life goes on Like this again *** I remember I remember I remember I remember