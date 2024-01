Yeah 누가 내 수저 더럽대 I don’t care 마이크 잡음 금수저 여럿 패 버럭해 잘 못 익은 것들 스테끼 여러 개 거듭해서 씹어줄게 스타의 저녁에 World Business 핵심 섭외 1순위 매진 많지 않지 이 class 가칠 만끽 좋은 향기에 악췬 반칙 Mic mic bungee *** Mic mic bungee Bright light 전진 망할 거 같았겠지만 I'm fine, sorry 미안해 Billboard 미안해 worldwide 아들이 넘 잘나가서 미안해 엄마 대신해줘 니가 못한 효도 우리 콘서트 절대 없어 포도 I do it I do it 넌 맛없는 라따뚜이 혹 배가 아프다면 고소해 Sue it *** Did you see my bag Did you see my bag 트로피들로 백이 가득해 How you think bout that How you think bout that Hater들은 벌써 학을 떼 *** 이미 황금빛 황금빛 나의 성공 I'm so firin' firin' 성화봉송 너는 황급히 황급히 도망 숑숑 How you dare How you dare How you dare *** 내 손에 트로피 아 너무 많아 너무 heavy 내 두 손이 모잘라 MIC Drop MIC Drop 발 발 조심 너네 말 말 조심 *** Lodi dodi 아 너무 바빠 너무 busy 내 온몸이 모잘라 MIC Drop MIC Drop 발 발 조심 너네 말 말 조심 *** 이거 완전 네 글자 사필귀정 ah Once upon a time 이솝우화 fly 니 현실을 봐라 쌔 쌤통 지금 죽어도 난 개행복 이번엔 어느 나라 가 비행기 몇 시간을 타 Yeah I'm on the mountain Yeah I'm on the bay 무대에서 탈진 MIC Drop baam *** Did you see my bag Did you see my bag 트로피들로 백이 가득해 How you think bout that How you think bout that Hater들은 벌써 학을 떼 *** 이미 황금빛 황금빛 나의 성공 I'm so firin' firin' 성화봉송 너는 황급히 황급히 도망 숑숑 How you dare How you dare How you dare *** 내 손에 트로피 아 너무 많아 너무 heavy 내 두 손이 모잘라 MIC Drop MIC Drop 발 발 조심 너네 말 말 조심 *** Lodi dodi 아 너무 바빠 너무 busy 내 온몸이 모잘라 MIC Drop MIC Drop 발 발 조심 너네 말 말 조심 *** Haters gon' hate Players gon' play Live a life man Good luck *** 더 볼 일 없어 마지막 인사야 할 말도 없어 사과도 하지 마 더 볼 일 없어 마지막 인사야 할 말도 없어 사과도 하지 마 *** 잘 봐 넌 그 꼴 나지 우린 탁 쏴 마치 콜라지 너의 각막 깜짝 놀라지 꽤 꽤 폼나지 포 포 폼나지