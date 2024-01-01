Mic Drop Şarkı Sözleri
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Yeah 누가 내 수저 더럽대
I don’t care 마이크 잡음 금수저 여럿 패
버럭해 잘 못 익은 것들 스테끼 여러 개
거듭해서 씹어줄게 스타의 저녁에
World Business 핵심
섭외 1순위 매진
많지 않지 이 class 가칠 만끽
좋은 향기에 악췬 반칙
Mic mic bungee
***
Mic mic bungee
Bright light 전진
망할 거 같았겠지만 I'm fine, sorry
미안해 Billboard
미안해 worldwide
아들이 넘 잘나가서 미안해 엄마
대신해줘 니가 못한 효도
우리 콘서트 절대 없어 포도
I do it I do it 넌 맛없는 라따뚜이
혹 배가 아프다면 고소해
Sue it
***
Did you see my bag
Did you see my bag
트로피들로 백이 가득해
How you think bout that
How you think bout that
Hater들은 벌써 학을 떼
***
이미 황금빛 황금빛 나의 성공
I'm so firin' firin' 성화봉송
너는 황급히 황급히 도망 숑숑
How you dare
How you dare
How you dare
***
내 손에 트로피 아 너무 많아
너무 heavy 내 두 손이 모잘라
MIC Drop
MIC Drop
발 발 조심
너네 말 말 조심
***
Lodi dodi 아 너무 바빠
너무 busy 내 온몸이 모잘라
MIC Drop
MIC Drop
발 발 조심
너네 말 말 조심
***
이거 완전 네 글자
사필귀정 ah
Once upon a time
이솝우화 fly
니 현실을 봐라 쌔 쌤통
지금 죽어도 난 개행복
이번엔 어느 나라 가
비행기 몇 시간을 타
Yeah I'm on the mountain
Yeah I'm on the bay
무대에서 탈진
MIC Drop baam
***
Did you see my bag
Did you see my bag
트로피들로 백이 가득해
How you think bout that
How you think bout that
Hater들은 벌써 학을 떼
***
이미 황금빛 황금빛 나의 성공
I'm so firin' firin' 성화봉송
너는 황급히 황급히 도망 숑숑
How you dare
How you dare
How you dare
***
내 손에 트로피 아 너무 많아
너무 heavy 내 두 손이 모잘라
MIC Drop
MIC Drop
발 발 조심
너네 말 말 조심
***
Lodi dodi 아 너무 바빠
너무 busy 내 온몸이 모잘라
MIC Drop
MIC Drop
발 발 조심
너네 말 말 조심
***
Haters gon' hate
Players gon' play
Live a life man
Good luck
***
더 볼 일 없어 마지막 인사야
할 말도 없어 사과도 하지 마
더 볼 일 없어 마지막 인사야
할 말도 없어 사과도 하지 마
***
잘 봐 넌 그 꼴 나지
우린 탁 쏴 마치 콜라지
너의 각막 깜짝 놀라지
꽤 꽤 폼나지 포 포 폼나지