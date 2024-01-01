Ağlama Yar Ağlama Şarkı Sözleri
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Bu Toprağın Sesleri
Ağlama Yar Ağlama
Tüm Şarkıları
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Ağlama, yâr, ağlama, anam
Mavi yazma bağlama
Ağlama, yâr, ağlama, anam
Mavi yazma bağlama
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Mavi yazma tez solar, anam
Ciğerimi dağlama
Mavi yazma tez solar, anam
Ciğerimi dağlama
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Öyledir, yâr, öyledir, anam
Derdim derdi söyletir
Öyledir, yâr, öyledir, anam
Derdim beni söyletir
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Almış yâri yanına, anam
Türkü koy da söyletir
Almış yâri yanına, anam
Türkü koy da söyletir
**
Elmalar olanda gel, anam
Ayvalar olanda gel
Elmalar olanda gel, anam
Ayvalar olanda gel
**
Heste düştüm, gelmedin, anam
Bari can verende gel
Heste düştüm, gelmedin, anam
Bari can verende gel
**
Öyledir, yâr, öyledir, anam
Derdim derdi söyletir
Öyledir, yâr, öyledir, anam
Derdim beni söyletir
**
Almış yâri yanına, anam
Türkü koy da söyletir
Almış yâri yanına, anam
Türkü koy da söyletir