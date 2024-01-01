Alli Turnam Şarkı Sözleri
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Bu Toprağın Sesleri
Alli Turnam
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Allı turnam, ne gezersin havada
Allı turnam, ne gezersin havada
Devrildi arabam, kaldım burada
Gülüm gülüm, kırıldı kolum
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Tutmuyor elim, turnalar hey
Ne onmadık kulumuşsum dünyada
Ne onmadık kulumuşsum dünyada
Akşam oldu, allı turnam, dön geri
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Gülüm gülüm, kırıldı kolum
Tutmuyor elim, turnalar hey
Ah gülüm gülüm, yâr gülüm gülüm
Kız gülüm gülüm, turnalar hey
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Allı turnam, bizim ele varırsan
Allı turnam, bizim ele varırsan
Şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle
Gülüm gülüm, kırıldı kolum
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Tutmuyor elim, turnalar hey
Ah gülüm gülüm, yâr gülüm gülüm
Kız gülüm gülüm, turnalar hey
Yâr bizi sual eden olursa
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Yâr bizi sual eden olursa
Boynu bükük, benzi soluk var, söyle
Gülüm gülüm, kırıldı kolum
Tutmuyor elim, turnalar hey
Ah gülüm gülüm, yâr gülüm gülüm
Kız gülüm gülüm, turnalar hey