Ay Saci Burma Şarkı Sözleri
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Bu Toprağın Sesleri
Ay Saci Burma
Tüm Şarkıları
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Ay Saçı Burma
Uzakta Durma
Gel Ay Sevgilim
Boynunu Burma
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Ay Saçı Burma
Uzakta Durma
Gel Ay Sevgilim
Boynunu Burma
**
Dağda Duman Yeri Var, Yeri Var
Kaşta Keman Yeri Var, Yeri Var
Dağda Duman Yeri Var, Yeri Var
Kaşta Keman Yeri Var, Yeri Var
**
Yarim Menden İncimiş
Dinip Danışmayır
Duman Yeri Var
Yarim Menden İncimiş
**
Dinip Danışmayır
Duman Yeri Var
Duman Yeri Var
Duman Yeri Var
Dinip Danışmayır
Duman Yeri Var
Yarim Menden İncimiş
Dinip Danışmayır
**
Duman Yeri Var
Yarim Menden İncimiş
Dinip Danışmayır
Duman Yeri Var
**
Güllü Yazımsan
Hoş Avazımsan
Gel Ay Sevgilim
Telli Sazımsan
**
Güllü Yazımsan
Hoş Avazımsan
Gel Ay Sevgilim
Telli Sazımsan
**
Gel Ay Gülüm Barışak, Barışak
Diyek Gülek Danışak, Danışak
Gel Ay Gülüm Barışak, Barışak
Diyek Gülek Danışak, Danışak
**
Yarim Menden İncimiş
Dinip Danışmayır
Duman Yeri Var
Yarim Menden İncimiş
**
Dinip Danışmayır
Duman Yeri Var
Duman Yeri Var
Duman Yeri Var
**
Dinip Danışmayır
Duman Yeri Var
Yarim Menden İncimiş
Dinip Danışmayır
**
Duman Yeri Var
Yarim Menden İncimiş
Dinip Danışmayır
Duman Yeri Var