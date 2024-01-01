Çökertme Şarkı Sözleri
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Bu Toprağın Sesleri
Çökertme
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Çökertme'den çıktım da Halil'im aman başım selâmet,
Bitez de yalısına varmadan Halil'im aman koptu kıyamet
Arkadaşım İbram Çavus Allahıma emanet
Burası da Asbat değil Halil'im aman Bitez Yalısı
Ciğerime ateş saldı yağlı kursun yarası
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Gidelim, gidelim Halil'im Çökertme'ye varalım.
Kolcular gelirse Halil'im nerelere kaçalım.
Teslim olmayalım Halil'im aman kursun saçalım
Burası da Asbat değil Halil'im aman Bitez Yalısı
Ciğerime ateş saldı aman kursun yarası
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Güverte de gezer iken aman kunduram kaydı
Çakır da gözlü Gülsüm'ümü Çerkez kaymakam aldı
Kaymakam baskısı canım aman aldı yürüdü
Burası da Asbat degil Halil'im aman Bitez Yalısı
Ciğerime ateş saldı yağlı kursun yarası