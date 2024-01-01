Siyah Perçemini Şarkı Sözleri
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Bu Toprağın Sesleri
Siyah Perçemini
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Siyah Perçemini Yar Yar Dökmüş Yüzüne,
Salınarak Gelen Hümaya Bakın.
Kimden Söz İşitmiş Yar Yar Düşmüş Hüzüne,
Keder Yakışmayan Simaya Bakın.
Yar Yar Yar Yar Eylenemem.
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Yandırdın Yaktın Beni,
Zalim Aldattın Beni.
Ne Dedim De Darıldın,
Bir Pula Sattın Beni.
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Ağ Göksün Üstüne Yar Yar Bir Bağ Dikilmiş,
Bin Bir Çeşit Çiçeklerden Ekilmiş.
Dün Uğradım Bir Hücraya Çekilmiş,
Bulut Mu Gaplamış Şu Aya Bakın.
Yar Yar Yar Yar Eylenemem.
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Yandırdın Yaktın Beni,
Zalim Aldattın Beni.
Ne Dedim De Darıldın,
Bir Pula Sattın Beni.
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Elin Sitemini Yar Yar Ağlarken Gördüm,
Gül Dibinde Perçem Bağlarken Gördüm,
Bir Seher Akpınar Çağlarken Gördüm,
Davut Sulari'deki Sevdaya Bakın.
Yar Yar Yar Yar Eylenemem.
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Yandırdın Yaktın Beni,
Zalim Aldattın Beni.
Ne Dedim De Darıldın,
Bir Pula Sattın Beni.