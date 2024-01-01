Bu Toprağın Sesleri

Siyah Perçemini Yar Yar Dökmüş Yüzüne, Salınarak Gelen Hümaya Bakın. Kimden Söz İşitmiş Yar Yar Düşmüş Hüzüne, Keder Yakışmayan Simaya Bakın. Yar Yar Yar Yar Eylenemem. ** Yandırdın Yaktın Beni, Zalim Aldattın Beni. Ne Dedim De Darıldın, Bir Pula Sattın Beni. ** Ağ Göksün Üstüne Yar Yar Bir Bağ Dikilmiş, Bin Bir Çeşit Çiçeklerden Ekilmiş. Dün Uğradım Bir Hücraya Çekilmiş, Bulut Mu Gaplamış Şu Aya Bakın. Yar Yar Yar Yar Eylenemem. ** Yandırdın Yaktın Beni, Zalim Aldattın Beni. Ne Dedim De Darıldın, Bir Pula Sattın Beni. ** Elin Sitemini Yar Yar Ağlarken Gördüm, Gül Dibinde Perçem Bağlarken Gördüm, Bir Seher Akpınar Çağlarken Gördüm, Davut Sulari'deki Sevdaya Bakın. Yar Yar Yar Yar Eylenemem. ** Yandırdın Yaktın Beni, Zalim Aldattın Beni. Ne Dedim De Darıldın, Bir Pula Sattın Beni.