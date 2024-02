Buena Vista Social Club

De Alto Cedro voy para Marcané Llego a Cueto, voy para Mayarí ** De Alto Cedro voy para Marcané Llego a Cueto, voy para Mayarí ** De Alto Cedro voy para Marcané Llego a Cueto, voy para Mayarí ** El cariño que te tengo No te lo puedo negar ** Se me sale la babita Yo no lo puedo evitar ** Cuando Juanica y Chan Chan En el mar cernían arena ** Como sacudía el jibe A Chan Chan le daba pena ** Limpia el camino de pajas Que yo me quiero sentar ** En aquel tronco que veo Y así no puedo llegar ** De alto Cedro voy para Marcané Llego a Cueto, voy para Mayarí ** De alto Cedro voy para Marcané Llego a Cueto, voy para Mayarí ** De alto Cedro voy para Marcané Llego a Cueto, voy para Mayarí ** De alto Cedro voy para Marcané Llego a Cueto, voy para Mayarí ** De alto Cedro voy para Marcané Llego a Cueto, voy para Mayarí ** De alto Cedro voy para Marcané Llego a Cueto, voy para Mayarí