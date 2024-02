Buena Vista Social Club

En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Ay mama, ¿qué pasó? ¡Ay, mamá! ¿qué pasó? ** Al cuarto de Tula, le cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela ¡Que llamen a Ibrahim Ferrer, que busquen a los bomberos! Que yo creo que Tula lo que quiere es que le apaguen el fuego ** Ay, por ahí viene Eliades, en tremenda corredera Viene a observar el cuarto de Tula que ha cogido candela Carlos y Marcos están mirando este fuego Si ahora no se apaga, se apaga luego, candela ** Puntillita, ve y busca a Marco', pa' que busque al Sierra Maestra Que vengan para acá rapido que la Tula, mira cogió candela Hey, Marcos, coge pronto el cubito y no te quedes allá fuera Llénalo de agua y ven a apagar el cuarto de Tula, que ha cogido candela ** Tula está encendida ¡Llama a los bomberos! Tú eres candela ¡afina los cueros! (dicho) Candela, muchacho Se volvió loco, Barbarito, ¡Hay que ingresarlo!