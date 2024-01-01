Veinte Anos Şarkı Sözleri
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Buena Vista Social Club
Veinte Anos
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Qué te importa que te ame,
si tú no me quieres ya?
El amor que ya ha pasado
no se debe recordar.
**
Fui la ilusión de tu vida
un día lejano ya,
hoy represento el pasado,
no me puedo conformar
**
Si las cosas que uno quiere
se pudieran alcanzar,
tú me quisieras lo mismo
**
que veinte años atrás.
Con qué tristeza miramos
un amor que se nos va?
Es un pedazo del alma
que se arranca sin piedad