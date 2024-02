Desde que el agua es libre Libre entre manantiales vive Jazmines han llorado Y yo no comprendo como ** En tus ojos niña solo hay desierto Hermosa era la tarde, cuando entre los olivos nadie Nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero Hoy los olivos duermen y yo no duermo ** No habrá nadie en el mundo que cure La herida que dejo tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes Con todo todo el amor que tú me diste ** No habrá nadie en el mundo que cure La herida que dejo tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes Con todo todo el amor que tú me diste ** Pa' cuando tú volvieras, pensé en cantarte coplas viejas Esas que hablan de amores y del sufrimiento Cuando tú vuelvas niña, te como a besos Y volaremos alto donde las nubes van despacio ** Despacio va mi boca sobre tu cuerpo Tan lento que seguro se pare el tiempo No habrá nadie en el mundo que cure La herida que dejo tu orgullo ** Yo no comprendo que tú me lastimes Con todo todo el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo que cure La herida que dejo tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes Con todo todo el amor que tú me diste