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7/24 Dinle Yıkılmadım

Yıkılmadım Şarkı Sözleri

Buika Yıkılmadım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Buika Yıkılmadım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yıkılmadım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Buika

Buika

Yıkılmadım

  • No Habrá Nadie En el Mundo

  • Yıkılmadım

  • Herşeyim Sensin

  • Belalım

  • Evlenmem

  • Yeminim Var

  • Vay Babo

  • Sevdim Seni

  • Göç

  • Aşk

  • Yatma Yeşil Döşeğe

  • Dersim Gibi

  • Annem Annem

  • Olsun Bakalım Olsun

  • Merdivana (U.H.)

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