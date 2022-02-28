Bülent Ersoy

Yalnızım çok yalnızım Şu fani dünyada Ne bir dost ne de anlayan Bir insanım var *** Kim düşse benim Düştüğüm derde Çoktan yıkılır kalırdı köşelerde *** Kim düşse, kim düşse benim Düştüğüm derde Yıkılır kaybolurdu soğuk caddelerde *** Neredeyim sorma, ne haldeyim sorma Sevdiğim hiç kimse olmadı Senden sonra *** Neredeyim sorma, ne haldeyim sorma Bitmedi ne sevgim Ne içimde fırtına *** İstanbul akşamlarında hatıramız var İstanbul akşamlarında yıldızlar ağlar İstanbul şu kalbimi yakmazdı bu kadar Sen yoksun, yoksun artık *** İstanbul akşamlarında hatıramız var İstanbul akşamlarında yıldızlar ağlar İstanbul şu kalbimi yakmazdı bu kadar Sen yoksun, yoksun artık *** Yalnızım çok yalnızım Şu fani dünyada Ne bir dost ne de anlayan Bir insanım var *** Kim düşse benim Düştüğüm derde Çoktan yıkılır kalırdı köşelerde *** Kim düşse, kim düşse benim Düştüğüm derde Yıkılır kaybolurdu soğuk caddelerde *** Neredeyim sorma, ne haldeyim sorma Sevdiğim hiç kimse olmadı Senden sonra *** Neredeyim sorma, ne haldeyim sorma Bitmedi ne sevgim Ne içimde fırtına *** İstanbul akşamlarında hatıramız var İstanbul akşamlarında yıldızlar ağlar İstanbul şu kalbimi yakmazdı bu kadar Sen yoksun, yoksun artık *** İstanbul akşamlarında hatıramız var İstanbul akşamlarında yıldızlar ağlar İstanbul şu kalbimi yakmazdı bu kadar Sen yoksun, yoksun artık...