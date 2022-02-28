İstanbul Akşamları Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
İstanbul Akşamları
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Yalnızım çok yalnızım
Şu fani dünyada
Ne bir dost ne de anlayan
Bir insanım var
***
Kim düşse benim
Düştüğüm derde
Çoktan yıkılır kalırdı köşelerde
***
Kim düşse, kim düşse benim
Düştüğüm derde
Yıkılır kaybolurdu soğuk caddelerde
***
Neredeyim sorma, ne haldeyim sorma
Sevdiğim hiç kimse olmadı
Senden sonra
***
Neredeyim sorma, ne haldeyim sorma
Bitmedi ne sevgim
Ne içimde fırtına
***
İstanbul akşamlarında hatıramız var
İstanbul akşamlarında yıldızlar ağlar
İstanbul şu kalbimi yakmazdı bu kadar
Sen yoksun, yoksun artık
***
İstanbul akşamlarında hatıramız var
İstanbul akşamlarında yıldızlar ağlar
İstanbul şu kalbimi yakmazdı bu kadar
Sen yoksun, yoksun artık
***
Yalnızım çok yalnızım
Şu fani dünyada
Ne bir dost ne de anlayan
Bir insanım var
***
Kim düşse benim
Düştüğüm derde
Çoktan yıkılır kalırdı köşelerde
***
Kim düşse, kim düşse benim
Düştüğüm derde
Yıkılır kaybolurdu soğuk caddelerde
***
Neredeyim sorma, ne haldeyim sorma
Sevdiğim hiç kimse olmadı
Senden sonra
***
Neredeyim sorma, ne haldeyim sorma
Bitmedi ne sevgim
Ne içimde fırtına
***
İstanbul akşamlarında hatıramız var
İstanbul akşamlarında yıldızlar ağlar
İstanbul şu kalbimi yakmazdı bu kadar
Sen yoksun, yoksun artık
***
İstanbul akşamlarında hatıramız var
İstanbul akşamlarında yıldızlar ağlar
İstanbul şu kalbimi yakmazdı bu kadar
Sen yoksun, yoksun artık...