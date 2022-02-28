Bülent Ersoy

Gün Işığım Şarkı Sözleri
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Acımasız gözlerinle vurulmak da varmış meğer
Acımasız gözlerinle vurulmak da varmış meğer
Uykulara hasret kaldım, değer canım, sana değer
Uykulara hasret kaldım ahh, değer canım, sana değer
***
Güneş batar gecelerde
Benim aklım yine sende
Bu nasıl bir sevda imiş
Başım girmiş senle derde
***
Günışığım hadi gel
Gözlerim karanlıkta
Günışığım hadi gel
Yüreğim karanlıkta
Günışığım hadi gel
Bana ömrümü geri ver
***
Günışığım hadi gel
Gözlerim karanlıkta
Günışığım hadi gel
Yüreğim karanlıkta
(Günışığım hadi gel)
Bana ömrümü geri ver
***
Yangınları yüreğimde yaşamak da varmış meğer
Ateşleri yüreğimde yaşamak da varmış meğer
Mutluluğa dargın düştüm, değer canım, sana değer
Mutluluğa hasret kaldım ahh, değer canım, sana değer
***
Güneş batar gecelerde
Benim aklım yine sende
Bu nasıl bir sevda imiş
Başım girmiş senle derde
***
Günışığım hadi gel
Gözlerim karanlıkta
Günışığım hadi gel
Yüreğim karanlıkta
Günışığım hadi gel
Bana ömrümü geri ver
***
Günışığım hadi gel
Gözlerim karanlıkta
Günışığım hadi gel
Yüreğim karanlıkta
(Günışığım hadi gel)
Bana ömrümü geri ver
***
Günışığım hadi gel