Bülent Ersoy

Acımasız gözlerinle vurulmak da varmış meğer Acımasız gözlerinle vurulmak da varmış meğer Uykulara hasret kaldım, değer canım, sana değer Uykulara hasret kaldım ahh, değer canım, sana değer *** Güneş batar gecelerde Benim aklım yine sende Bu nasıl bir sevda imiş Başım girmiş senle derde *** Günışığım hadi gel Gözlerim karanlıkta Günışığım hadi gel Yüreğim karanlıkta Günışığım hadi gel Bana ömrümü geri ver *** Günışığım hadi gel Gözlerim karanlıkta Günışığım hadi gel Yüreğim karanlıkta (Günışığım hadi gel) Bana ömrümü geri ver *** Yangınları yüreğimde yaşamak da varmış meğer Ateşleri yüreğimde yaşamak da varmış meğer Mutluluğa dargın düştüm, değer canım, sana değer Mutluluğa hasret kaldım ahh, değer canım, sana değer *** Güneş batar gecelerde Benim aklım yine sende Bu nasıl bir sevda imiş Başım girmiş senle derde *** Günışığım hadi gel Gözlerim karanlıkta Günışığım hadi gel Yüreğim karanlıkta Günışığım hadi gel Bana ömrümü geri ver *** Günışığım hadi gel Gözlerim karanlıkta Günışığım hadi gel Yüreğim karanlıkta (Günışığım hadi gel) Bana ömrümü geri ver *** Günışığım hadi gel