Bülent Ersoy

Eylül Şarkı Sözleri
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Bir eylül akşamında
O güzel deli gözleri görebilmek için canımı verirdim
Ner'desin, ner'desin?
Ner'desin, ner'de?
***
İçim dışımızda
Bir çıkış yolu bilmiyorum
Bana dönmen için canımı verirdim
Ner'desin, ner'desin?
Ner'desin, ner'de?
***
Her akşam fırtına, kar, yağmur gezdiğimiz yerlerde
Her akşam uğruna ağlıyorum sen hiç bilmesen bile
Ruhumdan ayrılığını koparım unutmak istiyorum seni
Unutamıyorum
***
Bir eylül akşamında
O güzel deli gözleri görebilmek için canımı verirdim
Ner'desin, ner'desin?
Ner'desin, ner'de?
***
İçim dışımızda
Bir çıkış yolu bilmiyorum
Bana dönmen için canımı verirdim
Ner'desin, ner'desin?
Ner'desin, ner'de?
***
Her akşam fırtına, kar, yağmur gezdiğimiz yerlerde
Her akşam uğruna ağlıyorum sen hiç bilmesen bile
Ruhumdan ayrılığını koparım unutmak istiyorum seni
Unutamıyorum