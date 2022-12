Bülent Ersoy

Bir eylül akşamında O güzel deli gözleri görebilmek için canımı verirdim Ner'desin, ner'desin? Ner'desin, ner'de? *** İçim dışımızda Bir çıkış yolu bilmiyorum Bana dönmen için canımı verirdim Ner'desin, ner'desin? Ner'desin, ner'de? *** Her akşam fırtına, kar, yağmur gezdiğimiz yerlerde Her akşam uğruna ağlıyorum sen hiç bilmesen bile Ruhumdan ayrılığını koparım unutmak istiyorum seni Unutamıyorum *** Bir eylül akşamında O güzel deli gözleri görebilmek için canımı verirdim Ner'desin, ner'desin? Ner'desin, ner'de? *** İçim dışımızda Bir çıkış yolu bilmiyorum Bana dönmen için canımı verirdim Ner'desin, ner'desin? Ner'desin, ner'de? *** Her akşam fırtına, kar, yağmur gezdiğimiz yerlerde Her akşam uğruna ağlıyorum sen hiç bilmesen bile Ruhumdan ayrılığını koparım unutmak istiyorum seni Unutamıyorum