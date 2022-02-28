Yordular Beni Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Yordular Beni
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Sevmekten korkmadım sevdim gönülden
Hasrete düşürüp vurdular beni
Zehir sundu içtim yarin elinden
Yordular sonunda, yordular beni
Yordular beni acılar içinde boğdular beni
***
Zehir sundu, içtim, yarin elinden
Yordular sonunda, yordular beni
Yordular beni acılar içinde boğdular beni
***
Elbette sevilen sevecek dedim
Elbette gidenler dönecek dedim
Göz göre göre bir ömrü tükettim
Yordular sonunda, yordular beni
Acılar içinde boğdular beni
***
Göz göre göre bir ömrü tükettim
Yordular sonunda, yordular beni
Acılar içinde boğdular beni
***
Her aşk yüreğimde kurşun yarası
Bendeki baht sanki zindan karası
Gelmedi bir türlü gülme sırası
Yordular sonunda, yordular beni
Yordular beni acılar içinde boğdular beni
***
Gelmedi bir türlü gülme sırası
Yordular sonunda, yordular beni
Yordular beni acılar içinde boğdular beni
***
Elbette sevilen sevecek dedim
Elbette gidenler dönecek dedim
Göz göre göre bir ömrü tükettim
Yordular sonunda, yordular beni
Acılar içinde boğdular beni
***
Göz göre göre bir ömrü tükettim
Yordular sonunda, yordular beni
Acılar içinde boğdular beni