Bülent Ersoy

Sevmekten korkmadım sevdim gönülden Hasrete düşürüp vurdular beni Zehir sundu içtim yarin elinden Yordular sonunda, yordular beni Yordular beni acılar içinde boğdular beni *** Zehir sundu, içtim, yarin elinden Yordular sonunda, yordular beni Yordular beni acılar içinde boğdular beni *** Elbette sevilen sevecek dedim Elbette gidenler dönecek dedim Göz göre göre bir ömrü tükettim Yordular sonunda, yordular beni Acılar içinde boğdular beni *** Göz göre göre bir ömrü tükettim Yordular sonunda, yordular beni Acılar içinde boğdular beni *** Her aşk yüreğimde kurşun yarası Bendeki baht sanki zindan karası Gelmedi bir türlü gülme sırası Yordular sonunda, yordular beni Yordular beni acılar içinde boğdular beni *** Gelmedi bir türlü gülme sırası Yordular sonunda, yordular beni Yordular beni acılar içinde boğdular beni *** Elbette sevilen sevecek dedim Elbette gidenler dönecek dedim Göz göre göre bir ömrü tükettim Yordular sonunda, yordular beni Acılar içinde boğdular beni *** Göz göre göre bir ömrü tükettim Yordular sonunda, yordular beni Acılar içinde boğdular beni