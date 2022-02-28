Gidiyor musun? Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Gidiyor musun?
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Gidiyor musun, gidiyor musun?
Beni böyle dertli bırakıp gidiyor musun?
Yaşananları, mutlu yılları
Yarınları bırakıp gidiyor musun?
***
Söyle bana geceler sensiz nasıl geçecek?
Hayalin gözlerimden söyle nasıl gidecek?
Yaşayamam, dayanamam gidersen
Yazık olur bu aşka gidersen
***
Ne olur gitme, ateşlere atma beni
Ne olur gitme, can evimden vurma beni
Sensizlik bin kere ölmek
Gel yeter ki sev öldür beni
***
Kal da derdim ol, kara yazım ol
Her çileye razı gönlüm, benim ol
***
Gidiyor musun, gidiyor musun?
Beni böyle dertli bırakıp gidiyor musun?
Yaşananları, mutlu yılları
Yarınları bırakıp gidiyor musun?
***
Söyle bana geceler sensiz nasıl geçecek?
Hayalin gözlerimden söyle nasıl gidecek?
Yaşayamam, dayanamam gidersen
Yazık olur bu aşka gidersen
***
Ne olur gitme, ateşlere atma beni
Ne olur gitme, can evimden vurma beni
Sensizlik bin kere ölmek
Gel yeter ki sev öldür beni
***
Kal da derdim ol, kara yazım ol
Her çileye razı gönlüm, benim ol
***
Ne olur gitme, ateşlere atma beni
Ne olur gitme, can evimden vurma beni
Sensizlik bin kere ölmek
Gel yeter ki sev öldür beni