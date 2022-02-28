Bülent Ersoy

Bir İstanbul sabahında Gözlerimi açtığımda Göremedim yatağımda Yine yoksun, yine yoksun *** Bu kadar çabuk sıkıldıysan Gece gündüz uzaktaysan Böyle geçer sanıyorsan Beni yanlış tanıyorsun *** Bu aşkın sonu hüsranla dolu Anladım bunu, bitirelim Üzmeden bırak, böyle yaşamak Sana alışmak istemiyorum *** Bu aşkın sonu hüsranla dolu Anladım bunu, bitirelim Üzmeden bırak, böyle yaşamak Sana alışmak istemiyorum *** Alışmışsam ben sana Katlanırım tüm bunlara Yazık değil mi bana Bırak beni ne olursun *** Aşkı sende bulmuştum Bulduğuma pişman oldum Sana çok günah doldu Bırak beni ne olursun *** Bu aşkın sonu hüsranla dolu Anladım bunu, bitirelim Üzmeden bırak, böyle yaşamak Sana alışmak istemiyorum *** Bu aşkın sonu hüsranla dolu Anladım bunu, bitirelim Üzmeden bırak, böyle yaşamak Sana alışmak istemiyorum *** Sana alışmak istemiyorum