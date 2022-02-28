Alışmak İstemiyorum Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Alışmak İstemiyorum
Tüm Şarkıları
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Bir İstanbul sabahında
Gözlerimi açtığımda
Göremedim yatağımda
Yine yoksun, yine yoksun
***
Bu kadar çabuk sıkıldıysan
Gece gündüz uzaktaysan
Böyle geçer sanıyorsan
Beni yanlış tanıyorsun
***
Bu aşkın sonu hüsranla dolu
Anladım bunu, bitirelim
Üzmeden bırak, böyle yaşamak
Sana alışmak istemiyorum
***
Bu aşkın sonu hüsranla dolu
Anladım bunu, bitirelim
Üzmeden bırak, böyle yaşamak
Sana alışmak istemiyorum
***
Alışmışsam ben sana
Katlanırım tüm bunlara
Yazık değil mi bana
Bırak beni ne olursun
***
Aşkı sende bulmuştum
Bulduğuma pişman oldum
Sana çok günah doldu
Bırak beni ne olursun
***
Bu aşkın sonu hüsranla dolu
Anladım bunu, bitirelim
Üzmeden bırak, böyle yaşamak
Sana alışmak istemiyorum
***
Bu aşkın sonu hüsranla dolu
Anladım bunu, bitirelim
Üzmeden bırak, böyle yaşamak
Sana alışmak istemiyorum
***
Sana alışmak istemiyorum