Bülent Ersoy

Sanırdım gündüzdü onlarla gecem İçimde ümitti dost bildiklerim Sanırdım gündüzdü onlarla gecem İçimde ümitti dost bildiklerim *** Ne zaman yıkılıp yere düştüysem Bırakıp da gitti dost bildiklerim Ne zaman yıkılıp yere düştüysem Terk edip de gitti ah dost bildiklerim *** Nerde o sözlere kandığım günler Her gülen yüzü dost sandığım günler Acıdan kahrolup yandığım günler Terk edip de gitti dost bildiklerim *** Acıdan kahrolup yandığım günler Terk edip de gitti dost bildiklerim *** Sanırdım gündüzdü onlarla gecem İçimde ümitti dost bildiklerim Ne zaman yıkılıp yere düştüysem Bırakıp da gitti dost bildiklerim *** Nerde o sözlere kandığım günler Her gülen yüzü dost sandığım günler Acıdan kahrolup yandığım günler Terk edip de gitti, bırakıp da gitti Dost bildiklerim, dost bildiklerim, dost bildiklerim *** Korkar oldum bana dostum diyenden Varsa var olandan, yoksa gidenden Korkar oldum bana dostum diyenden Varsa var olandan, yoksa gidenden *** Ne onlardan eser kaldı, ne benden Beni benden etti dost bildiklerim Ne zaman yıkılıp yere düştüysem Terk edip de gitti ah dost bildiklerim *** Nerde o sözlere kandığım günler Her gülen yüzü dost sandığım günler Acıdan kahrolup yandığım günler Terk edip de gitti dost bildiklerim *** Acıdan kahrolup yandığım günler Terk edip de gitti dost bildiklerim Beni benden çaldı ah dost bildiklerim, dost