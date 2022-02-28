Dost Bildiklerim Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Dost Bildiklerim
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Sanırdım gündüzdü onlarla gecem
İçimde ümitti dost bildiklerim
Sanırdım gündüzdü onlarla gecem
İçimde ümitti dost bildiklerim
***
Ne zaman yıkılıp yere düştüysem
Bırakıp da gitti dost bildiklerim
Ne zaman yıkılıp yere düştüysem
Terk edip de gitti ah dost bildiklerim
***
Nerde o sözlere kandığım günler
Her gülen yüzü dost sandığım günler
Acıdan kahrolup yandığım günler
Terk edip de gitti dost bildiklerim
***
Acıdan kahrolup yandığım günler
Terk edip de gitti dost bildiklerim
***
Sanırdım gündüzdü onlarla gecem
İçimde ümitti dost bildiklerim
Ne zaman yıkılıp yere düştüysem
Bırakıp da gitti dost bildiklerim
***
Nerde o sözlere kandığım günler
Her gülen yüzü dost sandığım günler
Acıdan kahrolup yandığım günler
Terk edip de gitti, bırakıp da gitti
Dost bildiklerim, dost bildiklerim, dost bildiklerim
***
Korkar oldum bana dostum diyenden
Varsa var olandan, yoksa gidenden
Korkar oldum bana dostum diyenden
Varsa var olandan, yoksa gidenden
***
Ne onlardan eser kaldı, ne benden
Beni benden etti dost bildiklerim
Ne zaman yıkılıp yere düştüysem
Terk edip de gitti ah dost bildiklerim
***
Nerde o sözlere kandığım günler
Her gülen yüzü dost sandığım günler
Acıdan kahrolup yandığım günler
Terk edip de gitti dost bildiklerim
***
Acıdan kahrolup yandığım günler
Terk edip de gitti dost bildiklerim
Beni benden çaldı ah dost bildiklerim, dost