Bülent Ersoy

Bir teselli ver, bir teselli ver Yarattığın mecnuna bir teselli ver *** Sevenin halinden sevenler anlar Gel, gör şu halimi, bir teselli ver Aramızda başka biri var ise Tertemiz aşkımı bana geri ver *** Ben zaten her acının tiryakisi olmuşum Ömür boyu bitmeyen dert ile yorulmuşum Gülemem sevgilim ben sensiz aa-aah Yaşayamam, yaşayamam *** Bana ne gerek, bana ne gerek Senin aşkından başka bana ne gerek *** Aşkın zehir olsa, yine içerim Yolun ecel olsa, korkmam, geçerim Yeter ki sevdim de, ben bu aşk ile Dünyanın kahrına gülüp geçerim *** Ben zaten her acının tiryakisi olmuşum Ömür boyu bitmeyen dert ile yorulmuşum Gülemem sevgilim ben sensiz aa-aah Yaşayamam, yaşayamam