Bülent Ersoy

Ablan Kurban Olsun Görmedi şu deli gönlüm Görmedi hiç böyle güzel Sana öyle bir yandıkı Yangınlardanda daha beter ** Feda olsun canım sana Yeter ki gel kollarıma ** Bırakma hiç ellerimi Sıkı sıkı sarıl bana Bırakma hiç ellerimi Sıkı sarıl bana Kurban olsun ablan sana ** Istiyorsan yıldızlardan Taç yapayım saçlarına Al kalbimi gel yeterki Gül dökim yollarına ** Feda olsun canım sana Yeter ki gel kollarıma ** Bırakma hiç ellerimi Sıkı sıkı sarıl bana Bırakma hiç ellerimi Sıkı sarıl bana Kurban olsun ablan sana Sıkı sarıl bana Ablan kurban olsun sana Sıkı sarıl bana Ablan kurban olsun sana

Ağlama Sevdam Göz yaşımın her damlası sevgidir Bu hasretlik zor gelse de çekilir Bir gün olur bu acılar silinir Ağlama sevdam ağlama sevdam ağlama *** Benden ayrı gezme gülüm amandır Sensiz benim gönül evim talandır Bu dünyada bir muhabbet kalandır Ağlama sevdam ağlama sevdam ağlama *** Hasretinden ateş yutmuş gibiyim Ağlama sevdam ağlama sevdam ağlama.

Deli Eder Beni Bunca güzel saatten sonra Seni bırakıp gitmek yok mu? Çılgın gibi aşıkken sana Paylaşmak yok mu yalnızlıkla? *** Tenimde terin kokar Yanar bedenim hasretinle Kor olur dudaklarım birden Kirpikler birleşmez uyuyamam *** İşte bu deli eder beni İşte bu deli eder beni Deli eder, deli eder Deli eder yüreğimi deli eder *** İşte bu deli eder beni İşte bu deli eder beni Deli eder, deli eder Deli eder yüreğimi deli eder Deli eder yüreğimi yokluğun, deli eder *** Geceleri senin yerine Duvarlarla konuşmak yok mu? Düşlere dalıp bir başıma Sevişmek yok mu o hayalinle? *** Tenimde terin kokar Yanar bedenim hasretinle Kor olur dudaklarım birden Kirpikler birleşmez uyuyamam *** İşte bu deli eder beni İşte bu deli eder beni Deli eder, deli eder Deli eder yüreğimi deli eder *** İşte bu deli eder beni İşte bu deli eder beni Deli eder, deli eder Deli eder yüreğimi deli eder Deli eder yüreğimi yokluğun, deli eder