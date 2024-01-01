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7/24 Dinle Benim Dünya Güzellerim

Benim Dünya Güzellerim Şarkı Sözleri

Bülent Ersoy Benim Dünya Güzellerim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ersoy Benim Dünya Güzellerim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Benim Dünya Güzellerim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bülent Ersoy

Bülent Ersoy

Benim Dünya Güzellerim

  • Ağlamasın Çocuklar

  • Yüzünü Göremem

  • Ya Onu Geri Ver Ya Beni de Al

  • Saat Oniki

  • Benim Dünya Güzellerim

  • Sen Ol Yeter

  • Şansım Yokmuş Kocadan (Vah Vah)

  • Cehennem Azabı

  • İnkar Etme

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