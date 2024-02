Bülent Ersoy

Hey hey hey hey Ah yemenimin uçları çıkamam yokuşları A çıkamam yokuşları O yare selam edin yedi dağın kuşları Ah allı yemeni pullu yemeni Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni Ah severler seni ** Hey hey Ben gülü deste bağladım desteye beste bağladım Desteye beste bağladım Dün gece yar hanesinde o söyledi ben ağladım Ben söyledim o ağladı Ahhh allı yemeni pullu yemeni ** Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni Ah severler seni ** Of of . of . of Beş bine altına Ağla bülbül Üç bin altına Ağla bülbül Bahası kaça Ben bilemem Söyle A kuzum Söyleyemem Yalvar A kuzum Yalvaranmam Al da gel saza gel gelmezse yalvar da gel ** Ah allı yemeni pullu yemeni Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni Ah severler seni