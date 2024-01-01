Alaturka 1995 Şarkı Sözleri
Bülent Ersoy Alaturka 1995 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bülent Ersoy Alaturka 1995 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Alaturka 1995 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bülent Ersoy
Alaturka 1995
-
Hey hey hey hey
Ah yemenimin uçları çıkamam yokuşları
A çıkamam yokuşları
O yare selam edin yedi dağın kuşları
Ah allı yemeni pullu yemeni
Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni
Ah severler seni
**
Hey hey
Ben gülü deste bağladım desteye beste bağladım
Desteye beste bağladım
Dün gece yar hanesinde o söyledi ben ağladım
Ben söyledim o ağladı
Ahhh allı yemeni pullu yemeni
**
Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni
Ah severler seni
**
Of of . of . of
Beş bine altına
Ağla bülbül
Üç bin altına
Ağla bülbül
Bahası kaça
Ben bilemem
Söyle A kuzum
Söyleyemem
Yalvar A kuzum
Yalvaranmam
Al da gel saza gel gelmezse yalvar da gel
**
Ah allı yemeni pullu yemeni
Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni
Ah severler seni
-
Ah ah
Ah ah...
**
Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer
Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer
**
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer
Ah nice revnaklı şehirler görünür dünyada
Lâkin efsunlu güzellikleri sensin yaratan
Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada
**
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan
**
Ah ah
Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul
Aziz İstanbul...
-
-
-
Anladım sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek
Hasta gönlüm yine hicrânını yalnız çekecek
Bil ki rûhum seni çılgınca severken ölecek
Yine sensin beni bir lâhza şifâyâb edecek
-
-
-
-
Bakmıyor çeşm-i siyâh feryâde
Yetiş ey gamze yetiş imdâde
Gelmiyor hançer-i ebrû dâde
Yetiş ey gamze yetiş imdâde
Bakmıyor çeşm-i siyâh feryâde
Yetiş ey gamze yetiş imdâde
Gelmiyor hançer-i ebrû dâde
Yetiş ey gamze yetiş imdâde
-
Ah, dönülmez akşamın ufkundayız
Vakit çok geç
Bu son fasıldır ey ömrüm
Nasıl geçersen geç
Bu son fasıldır ey ömrüm
Nasıl geçersen geç
**
Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile
Avunmak istemeyiz böyle bir teselliyle
**
Ah, geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan
Ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan
Geçince başlayacak bitmeyen sükün bu gece
Burulba karşı bu son bahçelerde keyfince ah
Ya aşk içinde harap ol
Ya şevk içinde gönül
**
Ya lale açmalıdır göğsümüzde, yahut gül
Ya lale açmalıdır göğsümüzde, yahut gül
Ah, dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç
-
-
Beklerim her gün bu sâhillerde mahzûn böyle ben
Gün batar, kuşlar döner; dönmez bu yoldan beklenen
En nihâyet anladım yokmuş gören, hattâ bilen
Gün batar, kuşlar döner; dönmez bu yoldan beklenen
-
-
Alıverin bağlamamı
Çalayım, aman, aman, aman
Çalayım da zârı zârı ağlayım
Ah, çalayım da zârı zârı ağlayım
**
Bir mendil ver göz yaşımı
Sileyim, aman, aman, aman
Ağlaya ağlaya, ah yüreğime kan doldu
Siyah da zülfün pembe yanak üstüne bend oldu
**
Kahve olsam dolaplarda
Kavrulsam, aman, aman, aman
Toz duman olsam, dağ başında savrulsam
Toz duman olsam, dağ başında savrulsam
**
Kemer olsam, yâr beline
Sarılsam, aman, aman, aman
Ağlaya ağlaya ah yüreğime kan doldu
Siyah da zülfün pembe yanak üstüne bend oldu
-