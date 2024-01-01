Bülent Ersoy

Anladım Sevmeyeceksin Beni Sen Nazlı Çiç Anladım sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek Hasta gönlüm yine hicrânını yalnız çekecek Bil ki rûhum seni çılgınca severken ölecek Yine sensin beni bir lâhza şifâyâb edecek

Aziz İstanbul Ah ah Ah ah... ** Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer ** Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer Ah nice revnaklı şehirler görünür dünyada Lâkin efsunlu güzellikleri sensin yaratan Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada ** Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan ** Ah ah Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul Aziz İstanbul...

Bakmıyor Çeşm-i Siyah Feryade Bakmıyor çeşm-i siyâh feryâde Yetiş ey gamze yetiş imdâde Gelmiyor hançer-i ebrû dâde Yetiş ey gamze yetiş imdâde Bakmıyor çeşm-i siyâh feryâde Yetiş ey gamze yetiş imdâde Gelmiyor hançer-i ebrû dâde Yetiş ey gamze yetiş imdâde

Dönülmez Akşamın Ufkundayız Ah, dönülmez akşamın ufkundayız Vakit çok geç Bu son fasıldır ey ömrüm Nasıl geçersen geç Bu son fasıldır ey ömrüm Nasıl geçersen geç ** Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile Avunmak istemeyiz böyle bir teselliyle ** Ah, geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan Ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan Geçince başlayacak bitmeyen sükün bu gece Burulba karşı bu son bahçelerde keyfince ah Ya aşk içinde harap ol Ya şevk içinde gönül ** Ya lale açmalıdır göğsümüzde, yahut gül Ya lale açmalıdır göğsümüzde, yahut gül Ah, dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç

Allı Yemeni Hey hey hey hey Ah yemenimin uçları çıkamam yokuşları A çıkamam yokuşları O yare selam edin yedi dağın kuşları Ah allı yemeni pullu yemeni Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni Ah severler seni ** Hey hey Ben gülü deste bağladım desteye beste bağladım Desteye beste bağladım Dün gece yar hanesinde o söyledi ben ağladım Ben söyledim o ağladı Ahhh allı yemeni pullu yemeni ** Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni Ah severler seni ** Of of . of . of Beş bine altına Ağla bülbül Üç bin altına Ağla bülbül Bahası kaça Ben bilemem Söyle A kuzum Söyleyemem Yalvar A kuzum Yalvaranmam Al da gel saza gel gelmezse yalvar da gel ** Ah allı yemeni pullu yemeni Bir bahçeden bir bahçeye salla yemeni Ah severler seni

Beklerim Her Gün Bu Sahillerde Mahzun Bö Beklerim her gün bu sâhillerde mahzûn böyle ben Gün batar, kuşlar döner; dönmez bu yoldan beklenen En nihâyet anladım yokmuş gören, hattâ bilen Gün batar, kuşlar döner; dönmez bu yoldan beklenen