Bülent Ersoy

İlk gecenin aşk kokusu dağıldı Yüreğim bu gece senden geçiyor Oysa sende sönecek sanırdım Güneşin tutulmaz yedi renk alevi ** Ne yazık yanıldım Yorgun argın yüreğim Sende her gün ölüyor Yerden yere vurdun yeter ** Aşk yetmiyor, ah Yorgun argın yüreğim Aşka meydan okuyor Yerden yere vurdun yeter Aşk yetmiyor ** İlk gecenin aşk kokusu dağıldı Yüreğim bu gece senden geçiyor Oysa sende sönecek sanırdım Güneşin tutulmaz yedi renk alevi ** Ne yazık yanıldım Yorgun argın yüreğim Sende her gün ölüyor Yerden yere vurdun yeter Aşk yetmiyor, ah ** Yorgun argın yüreğim Aşka meydan okuyor Yerden yere vurdun yeter Aşk yetmiyor, ah ** Yorgun argın yüreğim Sende her gün ölüyor Yerden yere vurdun yeter Aşk yetmiyor, ah ** Yorgun argın yüreğim Aşka meydan okuyor Yerden yere vurdun yeter Aşk yetmiyor