Aşk Yetmiyor Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Aşk Yetmiyor
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İlk gecenin aşk kokusu dağıldı
Yüreğim bu gece senden geçiyor
Oysa sende sönecek sanırdım
Güneşin tutulmaz yedi renk alevi
**
Ne yazık yanıldım
Yorgun argın yüreğim
Sende her gün ölüyor
Yerden yere vurdun yeter
**
Aşk yetmiyor, ah
Yorgun argın yüreğim
Aşka meydan okuyor
Yerden yere vurdun yeter
Aşk yetmiyor
**
İlk gecenin aşk kokusu dağıldı
Yüreğim bu gece senden geçiyor
Oysa sende sönecek sanırdım
Güneşin tutulmaz yedi renk alevi
**
Ne yazık yanıldım
Yorgun argın yüreğim
Sende her gün ölüyor
Yerden yere vurdun yeter
Aşk yetmiyor, ah
**
Yorgun argın yüreğim
Aşka meydan okuyor
Yerden yere vurdun yeter
Aşk yetmiyor, ah
**
Yorgun argın yüreğim
Sende her gün ölüyor
Yerden yere vurdun yeter
Aşk yetmiyor, ah
**
Yorgun argın yüreğim
Aşka meydan okuyor
Yerden yere vurdun yeter
Aşk yetmiyor