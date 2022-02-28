Bülent Ersoy

Korkmadım hiçbir gün, ayrıldım hep sürüden Her kazayı, belayı saydım tecrübeden Aşk okuma yazma bilmez, anlamaz cebirden Aramızdaki aşk farkını da sildiğim bu yüzden *** Günahın boynuma ama dünya yanmış önemli mi? Anlatmak imkânsız güzelliğini Anlamıyor bu korkaklar, sevenler anlar hâlimi Sevmeyi bilmeyeni ateşe vermeli *** Varsın bir kere de çalsın davullar dengim olmayana Yazsınlar adımı aşktan sabıkalı olanlar kadrosuna Varsın bir kere de çalsın davullar dengim olmayana Yazsınlar adımı aşktan sabıkalı olanlar kadrosuna *** Korkmadım hiçbir gün, ayrıldım hep sürüden Her kazayı belayı saydım tecrübeden Aşk okuma yazma bilmez, anlamaz cebirden Aramızdaki aşk farkını da sildiğim bu yüzden *** Günahın boynuma ama dünya yanmış önemli mi? Anlatmak imkânsız güzelliğini Anlamıyor bu korkaklar, sevenler anlar hâlimi Sevmeyi bilmeyeni ateşe vermeli *** Varsın bir kere de çalsın davullar dengim olmayana Yazsınlar adımı aşktan sabıkalı olanlar kadrosuna Varsın bir kere de çalsın davullar dengim olmayana Yazsınlar, yazsınlar adımı aşktan sabıkalı olanlar kadrosuna *** Varsın bir kere de çalsın davullar dengim olmayana Yazsınlar adımı aşktan sabıkalı olanlar kadrosuna