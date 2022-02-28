Aşktan Sabıkalı Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Aşktan Sabıkalı
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Korkmadım hiçbir gün, ayrıldım hep sürüden
Her kazayı, belayı saydım tecrübeden
Aşk okuma yazma bilmez, anlamaz cebirden
Aramızdaki aşk farkını da sildiğim bu yüzden
***
Günahın boynuma ama dünya yanmış önemli mi?
Anlatmak imkânsız güzelliğini
Anlamıyor bu korkaklar, sevenler anlar hâlimi
Sevmeyi bilmeyeni ateşe vermeli
***
Varsın bir kere de çalsın davullar dengim olmayana
Yazsınlar adımı aşktan sabıkalı olanlar kadrosuna
Varsın bir kere de çalsın davullar dengim olmayana
Yazsınlar adımı aşktan sabıkalı olanlar kadrosuna
***
Korkmadım hiçbir gün, ayrıldım hep sürüden
Her kazayı belayı saydım tecrübeden
Aşk okuma yazma bilmez, anlamaz cebirden
Aramızdaki aşk farkını da sildiğim bu yüzden
***
Günahın boynuma ama dünya yanmış önemli mi?
Anlatmak imkânsız güzelliğini
Anlamıyor bu korkaklar, sevenler anlar hâlimi
Sevmeyi bilmeyeni ateşe vermeli
***
Varsın bir kere de çalsın davullar dengim olmayana
Yazsınlar adımı aşktan sabıkalı olanlar kadrosuna
Varsın bir kere de çalsın davullar dengim olmayana
Yazsınlar, yazsınlar adımı aşktan sabıkalı olanlar kadrosuna
***
Varsın bir kere de çalsın davullar dengim olmayana
Yazsınlar adımı aşktan sabıkalı olanlar kadrosuna