Alaturka 2000 Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Alaturka 2000
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Avuçlarımda hâlâ sıcaklığın, sıcaklığın
Sıcaklığın var, inan
"Unuttum" deseydim yalan, yalan
Yalan, billahi yalan
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"Unuttum" deseydim yalan, yalan
Yalan, billahi yalan
Hasretindir içimde hep alev, hep alev
Hep alev alev yanıyor
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"Unuttum" deseydim yalan, yalan
Yalan, billahi yalan, vallahi yalan
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Bu akşam bütün meyhanelerini dolaştım İstanbul'un
Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde
Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde
Canım doya doya sarhoş olmak istiyordu
Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde
Seni aradım kadehlerdeki dudak izlerinde
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Bülbülüm gel de dile
Söyle benimle bile
Sesini duyur ele
Çile bülbülüm çile
Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm
***
Çile-e, a-h ah çile bülbülüm Allah
Çile bülbülüm çile
***
Issız yuvanda tektin
Çekilmez çile çektin
Kim derdi gülecektin
Çile bülbülüm çile
Çile bülbülüm çile, çile bülbülüm
***
Çile-e, a-h çile bülbülüm
Çi-l-e Allah
-
Sevmekten kim usanır,
Tadına doyum olmaz,
Hangi gönül uslanır, ah,
Sevenle oyun olmaz
***
Kaç kere yemin ettim,
Kaç gönülede girdim,
Sensiz yapamıyorum, ah,
Bak yine geri geldim
***
Kaç kere yemin ettim,
Kaç gönülede girdim,
Sensiz olamıyorum, ah,
Bak yine geri geldim
***
İster yüzümü güldür,
İstersen ağlat beni,
Bir gecenin koynundan, ah,
Bin geceye at beni
***
Kaç kere yemin ettim,
Kaç gönülede girdim,
Sensiz olamıyorum, ah,
Bak yine geri geldim
***
Kaç kere yemin ettim,
Kaç gönülede girdim,
Sensiz olamıyorum, ah,
Bak yine geri geldim
-
Ömrümüzün son demi
Son baharıdır artık
Ömrümüzün son demi
Son baharıdır artık
***
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
***
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
***
Küserek ayrılırsak
Olur inan ki yazık
Küserek ayrılırsak
Olur inan ki yazık
***
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
***
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
Maziye bir bakıver
Neler neler bıraktık
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Dertleri zevk edindim bende neşe ne arar
Bende neşe ne arar
Elem dolu kalbimden gitmiyor
Gitmiyor hâtıralar
Elem dolu gönlümden gitmiyor
Gitmiyor hâtıralar
Mâziden kalan her iz beni içten yaralar
Beni içten yaralar
Elem dolu kalbimden gitmiyor
Gitmiyor hâtıralar
Elem dolu kalbimden gitmiyor
Gitmiyor hâtıralar...
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Unutulmuş birer birer
Eski dostlar eski dostlar
Ne bir selam ne bir haber
Eski dostlar eski dostlar
**
Hayal meyal düşler gibi
Uçup giden kuşlar gibi
Yosun tutan taşlar gibi
Eski dostlar eski dostlar
**
Unutulmuş isimlerde
Bilinmez ki nasıl nerede
**
Şimdi yalnız resimlerde
Eski dostlar eski dostlar
**
Hayal meyal düşler gibi
Uçup giden kuşlar gibi
Yosun tutan taşlar gibi
Eski dostlar eski dostlar
**
Seni nasıl sevdim bunu bil ki
Kalbimdesin ama bilemezsin ki
Bir sevdaya düştüm bütün ömrümce
Ağlamak nasibim gülemezsin ki
**
Aşkımı gizledim
Bunu sana söylemek istesem dinlemezsin ki
Mahşerde buluşmak nasipse bana
Ölmek istesen de ölemezsin ki