Bülent Ersoy

Yıllar var, ben hangi kapıyı çalsam Yalnızlık, yalnızlık, sonu yalnızlık Ne zaman, nerede birini görsem Ayrılık, ayrılık, sonu ayrılık Ne zaman, nerede birini görsem Of ayrılık, ayrılık, sonu ayrılık *** En güzel yıllarım geçti hasretle Bir tebessüm bile geldi zahmetle Kime sarıldıysam binbir ümitle Pişmanlık, pişmanlık, sonu pişmanlık Kime sarıldıysam binbir ümitle Pişmanlık, pişmanlık, sonu pişmanlık *** Sonu pişmanlık, sonu ayrılık, sonu yalnızlık Kader insafsız, örer ağını, sonum karanlık Sonu pişmanlık, sonu ayrılık, sonu yalnızlık Kader insafsız, örer ağını, sonum karanlık *** Hayatım bir gurbet yolcusu gibi Varlığım kaderin borçlusu gibi Yarınım bir zindan suçlusu gibi Karanlık, karanlık, sonu karanlık Yarınım bir zindan suçlusu gibi Karanlık, karanlık, sonu karanlık *** En güzel yıllarım geçti hasretle Bir tebessüm bile geldi zahmetle Kime sarıldıysam binbir ümitle Pişmanlık, pişmanlık, sonu pişmanlık Kime sarıldıysam binbir ümitle Pişmanlık, pişmanlık, sonu pişmanlık *** Yıllar var ki, ben hangi kapıyı çalsam (Sonu pişmanlık, sonu ayrılık) Yalnızlık, yalnızlık, sonu yalnızlık (Sonu yalnızlık) Ne zaman, nerede birini sevsem (Kader insafsız, örer ağını) Ayrılık, ayrılık, sonu hep ayrılık (Sonum karanlık) *** En güzel yıllarım geçti hasretle (Sonu pişmanlık, sonu ayrılık) Bir tebessüm bile geldi zahmetle (Sonu yalnızlık) Kime sarıldıysam binbir ümitle (Kader insafsız, örer ağını) Pişmanlık, pişmanlık, sonu pişmanlık (Sonum karanlık) *** Sonu ayrılık, sonum karanlık (Sonu pişmanlık, sonu ayrılık, sonu yalnızlık) Karanlık, karanlık (Kader insafsız, örer ağını)