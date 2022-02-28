Bülent Ersoy

Yıllar var, ben hangi kapıyı çalsam
Yalnızlık, yalnızlık, sonu yalnızlık
Ne zaman, nerede birini görsem
Ayrılık, ayrılık, sonu ayrılık
Ne zaman, nerede birini görsem
Of ayrılık, ayrılık, sonu ayrılık
***
En güzel yıllarım geçti hasretle
Bir tebessüm bile geldi zahmetle
Kime sarıldıysam binbir ümitle
Pişmanlık, pişmanlık, sonu pişmanlık
Kime sarıldıysam binbir ümitle
Pişmanlık, pişmanlık, sonu pişmanlık
***
Sonu pişmanlık, sonu ayrılık, sonu yalnızlık
Kader insafsız, örer ağını, sonum karanlık
Sonu pişmanlık, sonu ayrılık, sonu yalnızlık
Kader insafsız, örer ağını, sonum karanlık
***
Hayatım bir gurbet yolcusu gibi
Varlığım kaderin borçlusu gibi
Yarınım bir zindan suçlusu gibi
Karanlık, karanlık, sonu karanlık
Yarınım bir zindan suçlusu gibi
Karanlık, karanlık, sonu karanlık
***
En güzel yıllarım geçti hasretle
Bir tebessüm bile geldi zahmetle
Kime sarıldıysam binbir ümitle
Pişmanlık, pişmanlık, sonu pişmanlık
Kime sarıldıysam binbir ümitle
Pişmanlık, pişmanlık, sonu pişmanlık
***
Yıllar var ki, ben hangi kapıyı çalsam (Sonu pişmanlık, sonu ayrılık)
Yalnızlık, yalnızlık, sonu yalnızlık (Sonu yalnızlık)
Ne zaman, nerede birini sevsem (Kader insafsız, örer ağını)
Ayrılık, ayrılık, sonu hep ayrılık (Sonum karanlık)
***
En güzel yıllarım geçti hasretle (Sonu pişmanlık, sonu ayrılık)
Bir tebessüm bile geldi zahmetle (Sonu yalnızlık)
Kime sarıldıysam binbir ümitle (Kader insafsız, örer ağını)
Pişmanlık, pişmanlık, sonu pişmanlık (Sonum karanlık)
***
Sonu ayrılık, sonum karanlık (Sonu pişmanlık, sonu ayrılık, sonu yalnızlık)
Karanlık, karanlık (Kader insafsız, örer ağını)