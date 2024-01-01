Aziz İstanbul Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Aziz İstanbul
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Ah ah
Ah ah...
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Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer
Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer
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Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer
Ah nice revnaklı şehirler görünür dünyada
Lâkin efsunlu güzellikleri sensin yaratan
Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada
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Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan
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Ah ah
Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul
Aziz İstanbul...