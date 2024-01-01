Bülent Ersoy

Ah ah Ah ah... ** Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer ** Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer Ah nice revnaklı şehirler görünür dünyada Lâkin efsunlu güzellikleri sensin yaratan Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada ** Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan ** Ah ah Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul Aziz İstanbul...