Bülent Ersoy

-
Bakmıyor çeşm-i siyâh feryâde
Yetiş ey gamze yetiş imdâde
Gelmiyor hançer-i ebrû dâde
Yetiş ey gamze yetiş imdâde
Bakmıyor çeşm-i siyâh feryâde
Yetiş ey gamze yetiş imdâde
Gelmiyor hançer-i ebrû dâde
Yetiş ey gamze yetiş imdâde
-
Kardaş dala konaram
Gül derdinden yanaram
Kardaş dala konaram
Gül derdinden yanaram
***
Ah geç buldum tez yitirdim
Hala ona yanaram
Geç buldum tez yitirdim
Hala ona yanaram
Yanaram vah yanaram
Kim ne derse kanaram
***
Geç buldum tez yitirdim
Hala ona yanaram
Geç buldum tez yitirdim
Hala ona yanaram vah
Yanaram vah yanaram
Kim ne derse kanaram
***
Urfalim gam bitmedi
Talih kuşum ötmedi
Urfalim gam bitmedi
Talih kuşum ötmedi
***
Eli güldürdü felek
Beni memnun etmedi
Eli güldürdü felek
Beni memnun etmedi
***
Ah etmedi yar etmedi
Yar aklimdan gitmedi
Etmedi ah etmedi
Yar aklimdan gitmedi
-
Şafak söktü yoksun hala
Ağlarım ben yana yana
Feryadım vardı dağlara
Bitmez tükenmez yollara
***
Uçuşan o martılara
Gözü yaşlı analara
O dağlara o taşlara hey
***
Dayanamam inanamam
O sevdiğim sen olaman
Yüreğime hançer vurdun
Bunu yapan sen olaman hey, hey, hey, hey
***
Gel canım cananım
Elleri kınalım, gözleri sürmelim
Bu bedenim sana, bu yüreğim sana
Kara kaşlarına kurban hey, hey
***
Esti rüzgar kor götürdü
Kalbe geldi küle döndü
Yine bana hasret düştü
Neyleyim ben sensiz gülü
***
Çıktım dağlara, dağlara
Yürüdüğün o yollara
Bastığın o topraklara hey
***
Dayanamam inanamam
O sevdiğim sen olaman
Yüreğime hançer vurdun
Bunu yapan sen olaman hey, hey, hey, hey
***
Gel canım cananım
Elleri kınalım, gözleri sürmelim
Bu bedenim sana, bu yüreğim sana
Kara kaşlarına kurban hey, hey
***
Gel canım cananım
Elleri kınalım, gözleri sürmelim
Bu bedenim sana, bu yüreğim sana
Kara kaşlarına kurban hey, hey
-
Üzerime üşüştüler
Kışı bitmez bağlarımın
Üzerime üşüştüler
Kışı bitmez dağlarımın
***
Parça, parça bölüştüler
Gülü bitmez bağlarımın
Parça, parça bölüştüler
Gülü bitmez bağlarımın
***
Kötü zaman oy, bu ne telaş oy
Geçer ömrün yavaş, yavaş
Kötü zaman oy, bu ne telaş oy
Geçer ömrün yavaş, yavaş
***
Ben ölmeden öldürdüler
Ocağımı söndürdüler
Ben ölmeden öldürdüler
Ocağımı söndürdüler
***
Hatır gönül bilmediler
Gülü bitmez bağlarımın
Hatır gönül bilmediler
Gülü bitmez bağlarımın
***
Kötü zaman oy, bu ne telaş oy
Geçer ömrün yavaş, yavaş
Kötü zaman oy, bu ne telaş oy
Geçer ömrün yavaş, yavaş
***
Kötü zaman aman, bu ne telaş ey
Geçer ömrün
-
Hepsi birer umuttular
Birer birer uyuttular
Bizi burda unuttular
Gidenlere selam olsun
Bizi burda uyuttular
Gidenlere selam olsun
***
Bu acıyı çekeriz biz
Dağı taşı deleriz biz
Yanmasını biliriz biz
Yakanlara selam olsun
***
Selam olsun, selam olsun
Gidenlere selam olsun
Acımadan sırtımızdan
Vuranlara selam olsun
***
Su boğarmış, ateş yakar
Zalimler de bir gün yanar
Dağ gibiydi tüm umutlar
Yıkanlara selam olsun
Dağ gibiydi tüm umutlar
Yıkanlara selam olsun
***
Bu acıyı çekeriz biz
Dağı taşı deleriz biz
Yanmasını biliriz biz
Yakanlara selam olsun
***
Selam olsun, selam olsun
Gidenlere selam olsun
Acımadan sırtımızdan
Vuranlara selam olsun
***
Ha bir saray, ha dağ başı
Sonumuz bir mezar taşı
Gözümüzden kanlı yaşı
Akıtana selam olsun
Selam olsun, selam olsun, selam olsun
***
Selam olsun, selam olsun
Gidenlere selam olsun
-
Garip başım taştan taşa
Vursam nola vursam nola
Garip başım taştan taşa
Vursam nola vursam nola
***
Sebebim derdim ey güle
Halım görmeyen ne bile
Sebebim derdim ey güle
Halım görmeyen ne bile
***
Vay halıma vay halıma
Dağlar dayanmaz ahıma
Vay halıma vay halıma
Dağlar dayanmaz ahıma
***
Bitir şu hasreti dön gel
Kastın mı var bu canıma
Bitir şu hasreti dön gel
Kastın mı var bu canıma
***
Vay halıma vay halıma
Dağlar dayanmaz ahıma
Vay halıma vay halıma
Dağlar dayanmaz ahıma
***
Bitir şu hasreti dön gel
Kastın mı var bu canıma
Bitir şu hasreti dön gel
Kastın mı var bu canıma
***
Ey gule can ne halım var
Sabah etmez bir canım var
Ey gule can ne halım var
Sabah etmez bir canım var
***
Yoksun seni benden etmem
Ölsem canım teslim etmem
Yoksun seni benden etmem
Ölsem canım teslim etmem
***
Vay halıma vay halıma
Dağlar dayanmaz ahıma
Vay halıma vay halıma
Dağlar dayanmaz ahıma
***
Bitir şu hasreti dön gel
Kastın mı var bu canıma
Bitir şu hasreti dön gel
Kastın mı var bu canıma
***
Vay halıma vay halıma
Dağlar dayanmaz ahıma
Vay halıma vay halıma
Dağlar dayanmaz ahıma
***
Bitir şu hasreti dön gel
Kastın mı var bu canıma
Bitir şu hasreti dön gel
Kastın mı var bu canıma
-
Senden başkası haramdır bana
Sen benim günahım benim duamsın
Acılarla dolu yalan dünyamda
Bir Allah'ım var bir de sen varsın
***
Seni düşünürken geçmiyor zaman
İçimdeki sevdan vermiyor aman
Benim için senden başkası yalan
Bir Allah'ım var bir de sen varsın
***
Sensiz viraneyim daha beterim
Ölümlü dünyada kime giderim
Diz çöküp önünde yemin ederim
Bir Allah'ım var bir de sen varsın
-
İnsanı insandan ayırıyorlar
Bu sizden bu bizden kayırıyorlar
Dört kitap ne diyor anlamıyorlar
Ortalık karıştı düzen bozuldu
Yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali
***
Yolumuz düştü Hacı Bektaş'a
Kaderde olan gelirmiş başa
Can düşman olmuş kardaş kardaşa
Yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali
***
Anaya babaya saygı kalmamış
İnsanlık elinden nasip almamış
Her şeyi var ama gözü doymamış
***
Bi çare insanlar nefsine uymuş
Yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali
***
Öyle bir dünya ki kıran kırana
Düşenin sırtından vuran vurana
Aşk olsun gerçekten bir dost bulana
İnsanlık yaralı can pazarında
Yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali
-
Dumanlı derelere
Seni ver, seni ver, seni vermem ellere
Sana dargın değilim
Dargınım, dargınım, dargınım senelere
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı bırak
Anan beni deli eder
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı uşak
Anan beni deli eder
***
Duman dağa iz eder
Dereler, dereler, derelere az eder
Sevdalı sevdasına
Cilve eder, cilve eder, cilve eder naz eder
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı bırak
Anan beni deli eder
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı uşak
Anan beni deli eder
***
Duman dağın üstüne
Gittikçe, gittikçe, gittikçe azlanı yi
Babası benden yana
Anası, anası, anası nazlanıyi
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı bırak
Anan beni deli eder
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı uşak
Anan beni deli eder
***
Duman dağın üstüne
Bulutlan, bulutlan, bulutlan yarışıyi
Sevdim seni güzelim
Eller ne, eller ne, eller ne karışıyi
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı bırak
Anan beni deli eder
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı uşak
Anan beni deli eder
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı bırak
Anan beni deli eder
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı uşak
Anan beni deli eder
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı bırak
Anan beni deli eder
***
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı uşak
Anan beni deli eder
-
Bana ne bahardan yazdan
Bana ne borandan kardan
Bana ne bahardan yazdan
Bana ne borandan kardan
***
Aşağıdan yukarıdan
Yolun sonu görünüyor
Aşağıdan yukarıdan
Yolun sonu görünüyor
***
Azrail'in gelir kendi
Ne ağa der ne efendi
Sayılı günler tükendi
Yolun sonu görünüyor
***
Geçtim dünya üzerinden
Ömür bir nefes derinden
Bak feleğin çemberinden
Yolun sonu görünüyor
***
Bu dünyanın direği yok
Merhameti yüreği yok
Bu dünyanın direği yok
Merhameti yüreği yok
***
Kılavuzun gereği yok
Yolun sonu görünüyor
Kılavuzun gereği yok
Yolun sonu görünüyor
***
Azrail'in gelir kendi
Ne ağa der ne efendi
Sayılı günler tükendi
Yolun sonu görünüyor
***
Geçtim dünya üzerinden
Ömür bir nefes derinden
Bak feleğin çemberinden
Yolun sonu görünüyor
***
Azrail'in gelir kendi
Ne ağa der ne efendi
Sayılı günler tükendi
Yolun sonu görünüyor
-
Evlerinin önü de zelo tahta daraba zelo zelo
Tahta daraba
***
Malı mülkü sattım zelo verdim şaraba zelo zelo
Verdim şaraba
***
Şarapçının evi de zelo olsun haraba zelo zelo
Olsun haraba
***
Şarapçının evi de zelo olsun haraba zelo zelo
Olsun haraba
***
Evlerinin önü de zelo dardır geçilmez zelo zelo
Dardır geçilmez
***
Soğuktur suları da zelo bir tas içilmez zelo zelo
Bir tas içilmez
***
Anadan geçilir zelo senden geçilmez zelo zelo
Senden geçilmez
***
Anadan geçilir zelo senden geçilmez zelo zelo
Senden geçilmez
***
Evinin önünden zelo geldim de geçtim zelo zelo
Geldim de geçtim
***
Hançer yarasından zelo yerlere düştüm zelo zelo
Yerlere düştüm
***
Ben senden geçmedim zelo kendimden geçtim zelo zelo
Kendimden geçtim
***
Ben senden geçmedim zelo kendimden geçtim zelo zelo
Kendimden geçtim
-
Hiç merhamet yok mu sende
Acı biraz bu halime
Düşmeden eller diline
Düşmeden eller diline
Ne param var ne de pulum
Gönlü zengin ben bir kulum
Yeter etme bunca zulüm
Yeter etme bunca zulüm
Saza gelmezsin, söze gelmezsin
Ellere gider bize gelmezsin
Aşka yanmışsın, zevke dalmışsın
Çok can yakmışsın göze gelmezsin
Nedir bu senden çektiğim
İnsaf eyle gel sevdiğim
Talan oldu bu gençliğim
Talan oldu bu gençliğim
Anladım ki kalbin taştan
Dilim yandı artık aşktan
Vazgeç gönlüm bu sevdadan
Vazgeç gönlüm bu sevdadan
Saza gelmezsin, söze gelmezsin
Ellere gider bize gelmezsin
Aşka yanmışsın, zevke dalmışsın
Çok can yakmışsın göze gelmezsin
-
Kara üzüm habbesi le, le, le, le canım
Gönlüm sevmez herkesi, esmersen güzelsin
***
Olursa o kız olsun le, le, le canım
Esmerler hovardası, esmersin güzelsin
Olursa o kız olsun le, le, le canım
Esmerler hovardası, esmersin güzelsin
***
Gelme biye, küstüm siye
Gelme biye, küstüm siye
Bir öpücük vermedi, vallah huylandım siye
Bir öpücük vermedi, billah küsmüşem siye
***
İpin ucu bendedir le, le, le, canım
Bir ucu bedendedir, esmersin güzelsin
***
El bilir, alem bilir le, le, le, canım
Benim gönlüm sendedir, esmersen güzelsin
El bilir, alem bilir le, le, le, canım
Benim gönlüm sendedir, esmersen güzelsin
***
Gelme biye, küstüm siye
Gelme biye, küstüm siye
Bir öpücük vermedi, vallah huylandım siye
Bir öpücük vermedi, vallah küsmüşem siye
***
Kalk gidek böylesine le, le, le, le canım
Garipler mahlesine, esmersin güzelsin
***
Orda bir garip ölmüş le, le, le, canım
Kalkın gidek yasına, esmersen güzelsen
Orda bir garip ölmüş le, le, le, canım
Kalkın gidek yasına, esmersen güzelsen
***
Gelme biye, küstüm siye
Gelme biye, küstüm siye
Bir öpücük vermedi, vallah huylandım siye
Bir öpücük vermedi, vallah huylandım siye
-
Muradı böyle
Ah akar gider kardaş muradı böyle muradı böyle
Ah ben derdimi felekten sordum
Felek dedi gardaş bu derdin muradı böyle ay-ay
***
Ah gül idim kardaş fidan oldum
El kahrını kardaş el kahrını gene bugün yutan oldum ay-ay
Gündüzler hayalimda
Geceler geceler şirin uykumdan oldum
liminey ay-ay şirin uykumdan oldum ah
***
Yaralıyım nere gidim ben
Dertliyem derdimi kime deyim
Nasıl edim ben ah-ah ah ah ah