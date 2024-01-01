Bülent Ersoy

Bakmıyor Çeşm-i Siyah Feryade Bakmıyor çeşm-i siyâh feryâde Yetiş ey gamze yetiş imdâde Gelmiyor hançer-i ebrû dâde Yetiş ey gamze yetiş imdâde Bakmıyor çeşm-i siyâh feryâde Yetiş ey gamze yetiş imdâde Gelmiyor hançer-i ebrû dâde Yetiş ey gamze yetiş imdâde

Kardaş Dala Konaram Kardaş dala konaram Gül derdinden yanaram Kardaş dala konaram Gül derdinden yanaram *** Ah geç buldum tez yitirdim Hala ona yanaram Geç buldum tez yitirdim Hala ona yanaram Yanaram vah yanaram Kim ne derse kanaram *** Geç buldum tez yitirdim Hala ona yanaram Geç buldum tez yitirdim Hala ona yanaram vah Yanaram vah yanaram Kim ne derse kanaram *** Urfalim gam bitmedi Talih kuşum ötmedi Urfalim gam bitmedi Talih kuşum ötmedi *** Eli güldürdü felek Beni memnun etmedi Eli güldürdü felek Beni memnun etmedi *** Ah etmedi yar etmedi Yar aklimdan gitmedi Etmedi ah etmedi Yar aklimdan gitmedi

Gel Canım Şafak söktü yoksun hala Ağlarım ben yana yana Feryadım vardı dağlara Bitmez tükenmez yollara *** Uçuşan o martılara Gözü yaşlı analara O dağlara o taşlara hey *** Dayanamam inanamam O sevdiğim sen olaman Yüreğime hançer vurdun Bunu yapan sen olaman hey, hey, hey, hey *** Gel canım cananım Elleri kınalım, gözleri sürmelim Bu bedenim sana, bu yüreğim sana Kara kaşlarına kurban hey, hey *** Esti rüzgar kor götürdü Kalbe geldi küle döndü Yine bana hasret düştü Neyleyim ben sensiz gülü *** Çıktım dağlara, dağlara Yürüdüğün o yollara Bastığın o topraklara hey *** Dayanamam inanamam O sevdiğim sen olaman Yüreğime hançer vurdun Bunu yapan sen olaman hey, hey, hey, hey *** Gel canım cananım Elleri kınalım, gözleri sürmelim Bu bedenim sana, bu yüreğim sana Kara kaşlarına kurban hey, hey *** Gel canım cananım Elleri kınalım, gözleri sürmelim Bu bedenim sana, bu yüreğim sana Kara kaşlarına kurban hey, hey

Kötü Zaman Üzerime üşüştüler Kışı bitmez bağlarımın Üzerime üşüştüler Kışı bitmez dağlarımın *** Parça, parça bölüştüler Gülü bitmez bağlarımın Parça, parça bölüştüler Gülü bitmez bağlarımın *** Kötü zaman oy, bu ne telaş oy Geçer ömrün yavaş, yavaş Kötü zaman oy, bu ne telaş oy Geçer ömrün yavaş, yavaş *** Ben ölmeden öldürdüler Ocağımı söndürdüler Ben ölmeden öldürdüler Ocağımı söndürdüler *** Hatır gönül bilmediler Gülü bitmez bağlarımın Hatır gönül bilmediler Gülü bitmez bağlarımın *** Kötü zaman oy, bu ne telaş oy Geçer ömrün yavaş, yavaş Kötü zaman oy, bu ne telaş oy Geçer ömrün yavaş, yavaş *** Kötü zaman aman, bu ne telaş ey Geçer ömrün

Selam Olsun Hepsi birer umuttular Birer birer uyuttular Bizi burda unuttular Gidenlere selam olsun Bizi burda uyuttular Gidenlere selam olsun *** Bu acıyı çekeriz biz Dağı taşı deleriz biz Yanmasını biliriz biz Yakanlara selam olsun *** Selam olsun, selam olsun Gidenlere selam olsun Acımadan sırtımızdan Vuranlara selam olsun *** Su boğarmış, ateş yakar Zalimler de bir gün yanar Dağ gibiydi tüm umutlar Yıkanlara selam olsun Dağ gibiydi tüm umutlar Yıkanlara selam olsun *** Bu acıyı çekeriz biz Dağı taşı deleriz biz Yanmasını biliriz biz Yakanlara selam olsun *** Selam olsun, selam olsun Gidenlere selam olsun Acımadan sırtımızdan Vuranlara selam olsun *** Ha bir saray, ha dağ başı Sonumuz bir mezar taşı Gözümüzden kanlı yaşı Akıtana selam olsun Selam olsun, selam olsun, selam olsun *** Selam olsun, selam olsun Gidenlere selam olsun

Vay Halime Garip başım taştan taşa Vursam nola vursam nola Garip başım taştan taşa Vursam nola vursam nola *** Sebebim derdim ey güle Halım görmeyen ne bile Sebebim derdim ey güle Halım görmeyen ne bile *** Vay halıma vay halıma Dağlar dayanmaz ahıma Vay halıma vay halıma Dağlar dayanmaz ahıma *** Bitir şu hasreti dön gel Kastın mı var bu canıma Bitir şu hasreti dön gel Kastın mı var bu canıma *** Vay halıma vay halıma Dağlar dayanmaz ahıma Vay halıma vay halıma Dağlar dayanmaz ahıma *** Bitir şu hasreti dön gel Kastın mı var bu canıma Bitir şu hasreti dön gel Kastın mı var bu canıma *** Ey gule can ne halım var Sabah etmez bir canım var Ey gule can ne halım var Sabah etmez bir canım var *** Yoksun seni benden etmem Ölsem canım teslim etmem Yoksun seni benden etmem Ölsem canım teslim etmem *** Vay halıma vay halıma Dağlar dayanmaz ahıma Vay halıma vay halıma Dağlar dayanmaz ahıma *** Bitir şu hasreti dön gel Kastın mı var bu canıma Bitir şu hasreti dön gel Kastın mı var bu canıma *** Vay halıma vay halıma Dağlar dayanmaz ahıma Vay halıma vay halıma Dağlar dayanmaz ahıma *** Bitir şu hasreti dön gel Kastın mı var bu canıma Bitir şu hasreti dön gel Kastın mı var bu canıma

Bir Allahım Var Bir de Sen Senden başkası haramdır bana Sen benim günahım benim duamsın Acılarla dolu yalan dünyamda Bir Allah'ım var bir de sen varsın *** Seni düşünürken geçmiyor zaman İçimdeki sevdan vermiyor aman Benim için senden başkası yalan Bir Allah'ım var bir de sen varsın *** Sensiz viraneyim daha beterim Ölümlü dünyada kime giderim Diz çöküp önünde yemin ederim Bir Allah'ım var bir de sen varsın

Yetiş Ya Muhammed İnsanı insandan ayırıyorlar Bu sizden bu bizden kayırıyorlar Dört kitap ne diyor anlamıyorlar Ortalık karıştı düzen bozuldu Yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali *** Yolumuz düştü Hacı Bektaş'a Kaderde olan gelirmiş başa Can düşman olmuş kardaş kardaşa Yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali *** Anaya babaya saygı kalmamış İnsanlık elinden nasip almamış Her şeyi var ama gözü doymamış *** Bi çare insanlar nefsine uymuş Yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali *** Öyle bir dünya ki kıran kırana Düşenin sırtından vuran vurana Aşk olsun gerçekten bir dost bulana İnsanlık yaralı can pazarında Yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali

İki İki Dört Eder Dumanlı derelere Seni ver, seni ver, seni vermem ellere Sana dargın değilim Dargınım, dargınım, dargınım senelere *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı bırak Anan beni deli eder *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı uşak Anan beni deli eder *** Duman dağa iz eder Dereler, dereler, derelere az eder Sevdalı sevdasına Cilve eder, cilve eder, cilve eder naz eder *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı bırak Anan beni deli eder *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı uşak Anan beni deli eder *** Duman dağın üstüne Gittikçe, gittikçe, gittikçe azlanı yi Babası benden yana Anası, anası, anası nazlanıyi *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı bırak Anan beni deli eder *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı uşak Anan beni deli eder *** Duman dağın üstüne Bulutlan, bulutlan, bulutlan yarışıyi Sevdim seni güzelim Eller ne, eller ne, eller ne karışıyi *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı bırak Anan beni deli eder *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı uşak Anan beni deli eder *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı bırak Anan beni deli eder *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı uşak Anan beni deli eder *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı bırak Anan beni deli eder *** Yeter güzelim yeter İki iki dört eder Bırak yakamı uşak Anan beni deli eder

Yolun Sonu Görünüyor Bana ne bahardan yazdan Bana ne borandan kardan Bana ne bahardan yazdan Bana ne borandan kardan *** Aşağıdan yukarıdan Yolun sonu görünüyor Aşağıdan yukarıdan Yolun sonu görünüyor *** Azrail'in gelir kendi Ne ağa der ne efendi Sayılı günler tükendi Yolun sonu görünüyor *** Geçtim dünya üzerinden Ömür bir nefes derinden Bak feleğin çemberinden Yolun sonu görünüyor *** Bu dünyanın direği yok Merhameti yüreği yok Bu dünyanın direği yok Merhameti yüreği yok *** Kılavuzun gereği yok Yolun sonu görünüyor Kılavuzun gereği yok Yolun sonu görünüyor *** Azrail'in gelir kendi Ne ağa der ne efendi Sayılı günler tükendi Yolun sonu görünüyor *** Geçtim dünya üzerinden Ömür bir nefes derinden Bak feleğin çemberinden Yolun sonu görünüyor *** Azrail'in gelir kendi Ne ağa der ne efendi Sayılı günler tükendi Yolun sonu görünüyor

Zelo Evlerinin önü de zelo tahta daraba zelo zelo Tahta daraba *** Malı mülkü sattım zelo verdim şaraba zelo zelo Verdim şaraba *** Şarapçının evi de zelo olsun haraba zelo zelo Olsun haraba *** Şarapçının evi de zelo olsun haraba zelo zelo Olsun haraba *** Evlerinin önü de zelo dardır geçilmez zelo zelo Dardır geçilmez *** Soğuktur suları da zelo bir tas içilmez zelo zelo Bir tas içilmez *** Anadan geçilir zelo senden geçilmez zelo zelo Senden geçilmez *** Anadan geçilir zelo senden geçilmez zelo zelo Senden geçilmez *** Evinin önünden zelo geldim de geçtim zelo zelo Geldim de geçtim *** Hançer yarasından zelo yerlere düştüm zelo zelo Yerlere düştüm *** Ben senden geçmedim zelo kendimden geçtim zelo zelo Kendimden geçtim *** Ben senden geçmedim zelo kendimden geçtim zelo zelo Kendimden geçtim

Saza Gelmezsin Hiç merhamet yok mu sende Acı biraz bu halime Düşmeden eller diline Düşmeden eller diline Ne param var ne de pulum Gönlü zengin ben bir kulum Yeter etme bunca zulüm Yeter etme bunca zulüm Saza gelmezsin, söze gelmezsin Ellere gider bize gelmezsin Aşka yanmışsın, zevke dalmışsın Çok can yakmışsın göze gelmezsin Nedir bu senden çektiğim İnsaf eyle gel sevdiğim Talan oldu bu gençliğim Talan oldu bu gençliğim Anladım ki kalbin taştan Dilim yandı artık aşktan Vazgeç gönlüm bu sevdadan Vazgeç gönlüm bu sevdadan Saza gelmezsin, söze gelmezsin Ellere gider bize gelmezsin Aşka yanmışsın, zevke dalmışsın Çok can yakmışsın göze gelmezsin

Kara Üzüm Habbesi Kara üzüm habbesi le, le, le, le canım Gönlüm sevmez herkesi, esmersen güzelsin *** Olursa o kız olsun le, le, le canım Esmerler hovardası, esmersin güzelsin Olursa o kız olsun le, le, le canım Esmerler hovardası, esmersin güzelsin *** Gelme biye, küstüm siye Gelme biye, küstüm siye Bir öpücük vermedi, vallah huylandım siye Bir öpücük vermedi, billah küsmüşem siye *** İpin ucu bendedir le, le, le, canım Bir ucu bedendedir, esmersin güzelsin *** El bilir, alem bilir le, le, le, canım Benim gönlüm sendedir, esmersen güzelsin El bilir, alem bilir le, le, le, canım Benim gönlüm sendedir, esmersen güzelsin *** Gelme biye, küstüm siye Gelme biye, küstüm siye Bir öpücük vermedi, vallah huylandım siye Bir öpücük vermedi, vallah küsmüşem siye *** Kalk gidek böylesine le, le, le, le canım Garipler mahlesine, esmersin güzelsin *** Orda bir garip ölmüş le, le, le, canım Kalkın gidek yasına, esmersen güzelsen Orda bir garip ölmüş le, le, le, canım Kalkın gidek yasına, esmersen güzelsen *** Gelme biye, küstüm siye Gelme biye, küstüm siye Bir öpücük vermedi, vallah huylandım siye Bir öpücük vermedi, vallah huylandım siye