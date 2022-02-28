Bülent Ersoy

Beddua Dilerim Tanrı'dan gülmesin yüzün Gönlüne eş olsun dert ile hüzün Huzura ermesin benliğin, özün Benden başkasını seversen eğer Benden başkasını seversen eğer *** Özleyen, arayan, soran olmasın Acılar bitmesin, çilen dolmasın Gönül yaraların deva bulmasın Benden başkasını seversen eğer Gönül yaraların deva bulmasın Benden başkasını seversen eğer Benden başkasını seversen eğer *** Sevgiden, şefkatten mahrum kalasın Eşinden, dostundan hep ah alasın Cennetten kovulan tek kul olasın Benden başkasını seversen eğer Benden başkasını seversen eğer *** Özleyen, arayan, soran olmasın Acılar bitmesin, çilen dolmasın Gönül yaraların deva bulmasın Benden başkasını seversen eğer Gönül yaraların deva bulmasın Benden başkasını seversen eğer Benden başkasını seversen eğer Benden başkasını seversen eğer

Ben Küskünüm Feleğe Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye *** Nerelere gideyim? Kara bahtım gülmeye Nerelere gideyim? Kara bahtım gülmeye *** Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye *** Ben ne ettim feleğe? Verdi bana bu derdi Ben ne ettim feleğe? Verdi bana bu derdi *** Yıllardır hep ağladım Şu gönlüm güldürmedi Yıllardır hep ağladım Şu gönlüm güldürmedi *** Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye ah *** Ben küskünüm feleğe Düştüm bitmez çileye, çile

Geceler Zûlmetle ayrılık bestesi yapan Beni düşünceye salan geceler Ufukta beliren ilk ışık ile Beni düşünceye salan geceler Geceler geceler âh geceler *** Yeter yeter artık çektiğim çile Nedâmet hissiniz gelmez mi dile Ufukta beliren son ışık ile Ağaran saçımı yolan geceler

İşte Bizim Hikayemiz Seni gördüğüm o günden beri Kalbim perişan gönlüm bir deli Sana yazdım beni anlatan Aşkımla dolu bu sözlerimi *** İşte bu bizim hikayemiz Öyle saf öyle temiz Kenetlenmiş ayrılamaz Kalbimizde ellerimiz *** İşte bu bizim hikayemiz Öyle saf öyle temiz Kenetlenmiş ayrılamaz Kalbimizde ellerimiz *** Kanımda canımda dört yanımda Senden başka hiç kimse olmasın Bir gün dönsen yeter bana Gözlerim yolda kalmasın *** Kanımda canımda dört yanımda Senden başka hiç kimse olmasın Bir gün dönsen yeter bana Gözlerim yolda kalmasın *** Olmayacak bir dua mıydı bu Allah'ım bana reva mıydı bu Yoksa hemen sonu gelecek Acıyla dolu bir aşk mıydı bu *** İşte bu bizim hikayemiz Öyle saf öyle temiz Kenetlenmiş ayrılamaz Kalbimizde ellerimiz *** İşte bu bizim hikayemiz Öyle saf öyle temiz Kenetlenmiş ayrılamaz Kalbimizde ellerimiz *** Kanımda canımda dört yanımda Senden başka hiç kimse olmasın Bir gün dönsen yeter bana Gözlerim yolda kalmasın *** Kanımda canımda dört yanımda Senden başka hiç kimse olmasın Bir gün dönsen yeter bana Gözlerim yolda kalmasın...