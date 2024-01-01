Beddua-assolist Gecesi Şarkı Sözleri
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Bülent Ersoy
Beddua-assolist Gecesi
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Dilerim Tanrı'dan gülmesin yüzün
Gönlüne eş olsun dert ile hüzün
Huzura ermesin benliğin, özün
Benden başkasını seversen eğer
Benden başkasını seversen eğer
***
Özleyen, arayan, soran olmasın
Acılar bitmesin, çilen dolmasın
Gönül yaraların deva bulmasın
Benden başkasını seversen eğer
Gönül yaraların deva bulmasın
Benden başkasını seversen eğer
Benden başkasını seversen eğer
***
Sevgiden, şefkatten mahrum kalasın
Eşinden, dostundan hep ah alasın
Cennetten kovulan tek kul olasın
Benden başkasını seversen eğer
Benden başkasını seversen eğer
***
Özleyen, arayan, soran olmasın
Acılar bitmesin, çilen dolmasın
Gönül yaraların deva bulmasın
Benden başkasını seversen eğer
Gönül yaraların deva bulmasın
Benden başkasını seversen eğer
Benden başkasını seversen eğer
Benden başkasını seversen eğer