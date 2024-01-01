Bülent Ersoy

Dilerim Tanrı'dan gülmesin yüzün Gönlüne eş olsun dert ile hüzün Huzura ermesin benliğin, özün Benden başkasını seversen eğer Benden başkasını seversen eğer *** Özleyen, arayan, soran olmasın Acılar bitmesin, çilen dolmasın Gönül yaraların deva bulmasın Benden başkasını seversen eğer Gönül yaraların deva bulmasın Benden başkasını seversen eğer Benden başkasını seversen eğer *** Sevgiden, şefkatten mahrum kalasın Eşinden, dostundan hep ah alasın Cennetten kovulan tek kul olasın Benden başkasını seversen eğer Benden başkasını seversen eğer *** Özleyen, arayan, soran olmasın Acılar bitmesin, çilen dolmasın Gönül yaraların deva bulmasın Benden başkasını seversen eğer Gönül yaraların deva bulmasın Benden başkasını seversen eğer Benden başkasını seversen eğer Benden başkasını seversen eğer